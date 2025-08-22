Sinner-Alcaraz, sfida infinita: resa dei conti a New York. E quella voce su Cahill...

Il tabellone dello Us Open

Mentre Sinner era in campo si sono aperti i giochi del sorteggio. L’esordio del numero uno è contro Vit Kopriva, ceco di Bilovec, 87 Atp. Non si sono mai incontrati, ma Vit agli US Open non ha mai passato un turno. Poi Popyrin (pericoloso) e in terzo turno uno tra Bu il cinese nato a un passo dalla Mongolia e Shapovalov, un tempo top ten, oggi alla ricerca di se stesso. Ottavi più difficili, Bublik o Paul, sempre che tra i due non riesca a inserirsi Sonego, subito contro Schoolkate. Per i quarti la testa di serie più alta è Jack Draper (5), ma è possibile che debba vedersela con Musetti (10), subito opposto a Mpetschi-Perricard, il francese dai servizi a 240 orari, o con Cobolli (contro un qualificato). Tra i due azzurri potrebbe scattare un derby in terzo turno. Nell’altro quarto della parte alta del tabellone, i nomi accreditati per una semifinale con Sinner sono Zverev (3), Rublev (6), Khachanov (9) e De Minaur (8). Dalla parte di Khachanov, Matteo Arnaldi affronta subito Francisco Cerundolo. Ad Alcaraz tocca dunque Djokovic (in primo turno contro Tien, poi un qualificato, Norrie o Korda in terzo, Rune o Tiafoe negli ottavi), e anche una partenza complicata, contro il gigante Opelka. Poi Bellucci (contro Shang) in secondo turno e Darderi (Hijikata) in terzo. Gioco di squadra italiano, a favore di Sinner? Vedremo. Daniil Medvedev e Davidovich-Fokina si propongono per un ottavo contro Carlitos. Nei quarti Shelton o Ruud, in semifinale Djokovic o Fritz. Otto gli azzurri al via (in attesa delle qualifiche) e tutti, come si è visto, saranno chiamati a dire la loro nella battaglia tra Sinner e Alcaraz per il primato. Ne è fuori al momento solo Luca Nardi, finito nell’ottavo di Fritz. Giocherà subito contro Machac, ma dalle sue parti c’è anche Fonseca. A occhio, rischia di più Alcaraz. Poco di più… Ma se i due, come tutti dicono (e io con loro) sono ormai una spanna sopra gli altri, non c’è avversario in grado di spaventarli.