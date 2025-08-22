Sinner-Alcaraz, sfida infinita: resa dei conti a New York. E quella voce su Cahill...

Il vento a New York segue i tortuosi percorsi del traffico, alla ricerca di scappatoie ai lati, proprio come le auto guidate da chi ha fretta. Prende la rincorsa lungo le avenue maestose, rallenta ai semafori e si comprime sulle volte dei building scalciando refoli impazziti verso le street, alla ricerca di percorsi alternativi. Dieci chilometri da Manhattan, nella zona dei laghi scintillanti a Corona Park, la città del tennis offre un tetto per ripararsi dalle folate più minacciose. Là sotto, di fronte a non meno di diecimila spettatori, la metà di quanti ne contenga l’Arthur Ashe, il più grande stadio di tennis del mondo, i campioni affrontano i primi allenamenti quasi fossero in passerella per una sfilata. Si dividono pochi minuti ciascuno, mezz’ora, non di più, ma la lista è lunga e sugli altri campi è impossibile giocare. Sinner compare alle 18, maglietta rossa e manicotto bianco sembra uno di quei cartelli che indicano il pericolo di forti mareggiate.
Sinner si allena con Comesana in vista dell'esordio allo Us Open
Saluta Alcaraz, un sorriso, un abbraccio e qualche parola. Lo spagnolo ha finito l’allenamento con Musetti. Sinner si è trascinato dietro Francisco Comesana, argentino numero 54, felicissimo di fare da partner, magari anche da punching ball. Come sta Sinner? Pare bene, il virus di Cincy o se n’è andato o ha preparato le valigie per farlo. Vagnozzi e Cahill osservano, il coach australiano – gira voce – sembra disponibile a restare ancora un anno con Sinner, pare abbia detto che non vuole lasciare il suo assistito in un momento così delicato. Frase allarmante, se davvero l’ha pronunciata… Di sicuro Darren non si riferiva al virus, e allora a che cosa? Teme contraccolpi per la probabile fine della prima esperienza di Jannik da numero uno? Sinner si gode gli applausi del pubblico, la mezz’ora termina presto, ma c’è tempo per qualche game. Poi la foto di gruppo, che finirà nella bacheca dei ricordi di Comesana, e due chiacchiere con Djokovic, che è pronto per il suo allenamento con Sascha Zverev.
Il tabellone dello Us Open
Mentre Sinner era in campo si sono aperti i giochi del sorteggio. L’esordio del numero uno è contro Vit Kopriva, ceco di Bilovec, 87 Atp. Non si sono mai incontrati, ma Vit agli US Open non ha mai passato un turno. Poi Popyrin (pericoloso) e in terzo turno uno tra Bu il cinese nato a un passo dalla Mongolia e Shapovalov, un tempo top ten, oggi alla ricerca di se stesso. Ottavi più difficili, Bublik o Paul, sempre che tra i due non riesca a inserirsi Sonego, subito contro Schoolkate. Per i quarti la testa di serie più alta è Jack Draper (5), ma è possibile che debba vedersela con Musetti (10), subito opposto a Mpetschi-Perricard, il francese dai servizi a 240 orari, o con Cobolli (contro un qualificato). Tra i due azzurri potrebbe scattare un derby in terzo turno. Nell’altro quarto della parte alta del tabellone, i nomi accreditati per una semifinale con Sinner sono Zverev (3), Rublev (6), Khachanov (9) e De Minaur (8). Dalla parte di Khachanov, Matteo Arnaldi affronta subito Francisco Cerundolo. Ad Alcaraz tocca dunque Djokovic (in primo turno contro Tien, poi un qualificato, Norrie o Korda in terzo, Rune o Tiafoe negli ottavi), e anche una partenza complicata, contro il gigante Opelka. Poi Bellucci (contro Shang) in secondo turno e Darderi (Hijikata) in terzo. Gioco di squadra italiano, a favore di Sinner? Vedremo. Daniil Medvedev e Davidovich-Fokina si propongono per un ottavo contro Carlitos. Nei quarti Shelton o Ruud, in semifinale Djokovic o Fritz. Otto gli azzurri al via (in attesa delle qualifiche) e tutti, come si è visto, saranno chiamati a dire la loro nella battaglia tra Sinner e Alcaraz per il primato. Ne è fuori al momento solo Luca Nardi, finito nell’ottavo di Fritz. Giocherà subito contro Machac, ma dalle sue parti c’è anche Fonseca. A occhio, rischia di più Alcaraz. Poco di più… Ma se i due, come tutti dicono (e io con loro) sono ormai una spanna sopra gli altri, non c’è avversario in grado di spaventarli.
