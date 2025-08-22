Sinner, l'allenamento agli US Open: cosa trapela sulle condizioni

Jannik Sinner sta tornando. Il n.1 al mondo ha definitivamente archiviato il virus che lo ha costretto a ritirarsi nella finale contro Alcaraz di Cincinnati ed è tornato in campo con nuovi obiettivi e nuovi record da raggiungere. Nel mirino dell'altoatesino c'è la difesa dello Slam dello Us Open conquistato lo scorso anno a New York contro il padrone di casa Taylor Fritz. Sinner sul cemento dell' Arthur Ashe Stadium si è allenato con l'argentino Comesana per un'ora, incrociando anche Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz che a loro volta hanno dato vita a seguire ad una sessione di allenamento aperta al pubblico. Sensazioni positive, anzi ottime, per Jannik che sembra ormai aver lasciato alle spalle il malore per la follia della finale del Masters 1000 messa alle tre del pomeriggio d'agosto.