Sinner, l'allenamento agli US Open: cosa trapela sulle condizioni

Jannik Sinner sta tornando. Il n.1 al mondo ha definitivamente archiviato il virus che lo ha costretto a ritirarsi nella finale contro Alcaraz di Cincinnati ed è tornato in campo con nuovi obiettivi e nuovi record da raggiungere. Nel mirino dell'altoatesino c'è la difesa dello Slam dello Us Open conquistato lo scorso anno a New York contro il padrone di casa Taylor Fritz. Sinner sul cemento dell' Arthur Ashe Stadium si è allenato con l'argentino Comesana per un'ora, incrociando anche Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz che a loro volta hanno dato vita a seguire ad una sessione di allenamento aperta al pubblico. Sensazioni positive, anzi ottime, per Jannik che sembra ormai aver lasciato alle spalle il malore per la follia della finale del Masters 1000 messa alle tre del pomeriggio d'agosto.
Sinner vuole imitare Federer
L'obiettivo di Sinner, una volta ristabilitosi dal punto di vista fisico, è quello di presentarsi a Flushing Meadows con la voglia di emulare l'impresa riuscita a Roger Federer nel 2008. Il sorteggio ha previsto per lui un avvio in discesa poichè agli ottavi affronterà il ceco Kopriva. Al secondo turno il grado di difficoltà si alzerà leggermente con la sfida tra il vincente del match tra Alexei Popyrin ed Emil Ruusuvuori. Dopodichè sulla strada di Sinner potrebbe esserci il canadese Denis Shapovalov e successivamente ci sarà il numero 14 Tommy Paul. Tra le alternative c'è spazio per un derby italiano con Lorenzo Sonego o con il kazako Bublik. In semifinale gli altri incroci pericolosi riguardano quelli con il tedesco Zverev che è stato finalista nel 2020 ma che dalla sua parte di tabellone potrebbe incrociare avversari spinosi come i vari Rublev, Humbert, De Minaur o Khachanov.