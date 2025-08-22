Sinner agli US Open, dal virus alle bordate sull'ATP: "Sono guarito ma vanno cambiate tante cose"

Al media day degli US Open il n.1 azzurro ha parlato del malore di Cincinnati avvertito dopo circa venti minuti dall'inizio della finale contro Carlos Alcaraz, che ha visto trionfare lo spagnolo al primo game sul punteggio di 5-0, a causa dell'impossibilità manifestata da Sinner nel portare avanti il match. "Sono molto felice di essere tornato qui. È un grande torneo. È ovviamente l'ultimo Slam che abbiamo in questa stagione, quindi le motivazioni sono molto alte. Fisicamente mi sento bene . A Cincinnati ho avuto un virus che hanno avuto anche altri giocatori. Mi sono ripreso quasi del tutto, non ancora al 100%, ma puntiamo ad arrivarci in un paio di giorni. Quindi dovrebbe andare tutto bene per il torneo": così Jannik Sinner , in conferenza stampa a Flushing Meadows, come riporta il sito di Sky Sport, in merito a quello che sarà il prossimo ed ultimo impegno della stagione del numero uno ATP, che punta a rimettersi in carreggiata sperando di poter accantonare definitivamente il problema di salute riportato a Cincinnati.

Entusiasmo americano

D'altra parte l'uomo da battere agli US Open 2025 è lui, vincitore dell'edizione 2024 e quest'anno capace di trionfare agli Australian Open e a Wimbledon. Il numero uno del ranking mondiale inizierà il suo cammino a Flushing Meadows affrontando al primo turno il ceco n. 89 del ranking mondiale Vit Kopriva tra lunedì e martedì. "Sono molto felice di essere tornato qui - dice in conferenza stampa - È un grande torneo. È ovviamente l'ultimo Slam che abbiamo in questa stagione, quindi le motivazioni sono molto alte. Fisicamente mi sento bene. Qui conta molto se giochi di giorno o di notte. Ci sono tanti piccoli dettagli che rendono questo Slam diverso. E' un torneo molto difficile da giocare".

Sinner, tra sogno e realtà: "Volevo essere numero uno e vincere Slam"

"Ai miei genitori dissi - ero giovane quando sono andato via di casa - che se a 23 o 24 anni non fossi stato nei primi 200 avrei smesso, perché non potevamo permettercelo con i soldi che avevamo - rivela in conferenza stampa - Viaggiare per i tornei costa tanto. Se hai un coach, ancora di più. Sono stato molto fortunato perché già a 18 anni ho iniziato a guadagnare, e lì mi sono sentito più sicuro. Quando sei giovane, dici solo un sogno. Non ci credi nemmeno davvero. A volte dicevo: voglio diventare numero 1 del mondo, o vincere uno Slam. Ma erano solo sogni. La posizione in cui sono oggi era ben oltre i miei sogni. Adesso è diverso. Ora capisco il mio potenziale. Capisco che se gioco bene posso vincere tornei. La prospettiva è diversa. Ma se mi chiedi da giovane, il mio sogno era solo entrare nei primi 100. Sarebbe stata la mia felicità. Tutto quello che è arrivato dopo è un grande extra".