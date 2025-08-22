Sinner agli US Open, dal virus alle bordate sull'ATP: "Sono guarito ma vanno cambiate tante cose"

Al media day degli US Open il n.1 azzurro ha parlato del malore di Cincinnati avvertito dopo circa venti minuti dall'inizio della finale contro Carlos Alcaraz, che ha visto trionfare lo spagnolo al primo game sul punteggio di 5-0, a causa dell'impossibilità manifestata da Sinner nel portare avanti il match. "Sono molto felice di essere tornato qui. È un grande torneo. È ovviamente l'ultimo Slam che abbiamo in questa stagione, quindi le motivazioni sono molto alte. Fisicamente mi sento bene. A Cincinnati ho avuto un virus che hanno avuto anche altri giocatori. Mi sono ripreso quasi del tutto, non ancora al 100%, ma puntiamo ad arrivarci in un paio di giorni. Quindi dovrebbe andare tutto bene per il torneo": così Jannik Sinner, in conferenza stampa a Flushing Meadows, come riporta il sito di Sky Sport, in merito a quello che sarà il prossimo ed ultimo impegno della stagione del numero uno ATP, che punta a rimettersi in carreggiata sperando di poter accantonare definitivamente il problema di salute riportato a Cincinnati.
Entusiasmo americano
D'altra parte l'uomo da battere agli US Open 2025 è lui, vincitore dell'edizione 2024 e quest'anno capace di trionfare agli Australian Open e a Wimbledon. Il numero uno del ranking mondiale inizierà il suo cammino a Flushing Meadows affrontando al primo turno il ceco n. 89 del ranking mondiale Vit Kopriva tra lunedì e martedì. "Sono molto felice di essere tornato qui - dice in conferenza stampa - È un grande torneo. È ovviamente l'ultimo Slam che abbiamo in questa stagione, quindi le motivazioni sono molto alte. Fisicamente mi sento bene. Qui conta molto se giochi di giorno o di notte. Ci sono tanti piccoli dettagli che rendono questo Slam diverso. E' un torneo molto difficile da giocare".
Sinner, tra sogno e realtà: "Volevo essere numero uno e vincere Slam"
"Ai miei genitori dissi - ero giovane quando sono andato via di casa - che se a 23 o 24 anni non fossi stato nei primi 200 avrei smesso, perché non potevamo permettercelo con i soldi che avevamo - rivela in conferenza stampa - Viaggiare per i tornei costa tanto. Se hai un coach, ancora di più. Sono stato molto fortunato perché già a 18 anni ho iniziato a guadagnare, e lì mi sono sentito più sicuro. Quando sei giovane, dici solo un sogno. Non ci credi nemmeno davvero. A volte dicevo: voglio diventare numero 1 del mondo, o vincere uno Slam. Ma erano solo sogni. La posizione in cui sono oggi era ben oltre i miei sogni. Adesso è diverso. Ora capisco il mio potenziale. Capisco che se gioco bene posso vincere tornei. La prospettiva è diversa. Ma se mi chiedi da giovane, il mio sogno era solo entrare nei primi 100. Sarebbe stata la mia felicità. Tutto quello che è arrivato dopo è un grande extra".
La bordata all'ATP di Jannik e il nuovo US Open
Sinner è tornato sull'edizione scorsa dello US Open, disputata a pochi giorni dalla rivelazione del caso clostebol: "Adesso mi sento diverso, certo. L'anno scorso era una situazione molto più stressante, anche perché arrivata proprio prima di uno Slam - spiega - È stato difficile gestire tutto. Anche per me che sono ancora giovane". Sul ritorno di Umberto Ferrara nel suo staff: "Abbiamo già detto tutto nel comunicato - spiega -. Non voglio aggiungere altro. Per me è finita. Ci concentriamo di nuovo sul duro lavoro e sul migliorare come atleta. Questo è ciò che conta adesso." Quanto riportato è ciò che ha affermato Jannik in merito a due delle questioni più delicate che hanno intaccato, in qualche modo, la tranquillità del numero 1 azzurro, ormai proiettato al futuro ed alla nuova edizione dello US Open. E la tranquillità la meriterebbero anche da parte di chi organizza i tornei, come fa notare anche Jannik: "Se potessi cambiare una cosa nel tennis o negli Slam? Ci sarebbero molte cose da cambiare, ma preferisco non dirle".
Sinner si allena con Michelsen. Ed il montepremi americano...
Dopo l'allenamento di ieri con l'argentino Francisco Comesana oggi Sinner si è allenato per due ore con lo statunitense Alex Michelsen (mentre sul campo adiacente Alcaraz si allenava con Karen Khachanov), sotto lo sguardo attento di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Cresce dunque l'attesa per l'US Open, ultimo Slam stagionale e da quest'anno, con un aumento del 20% sul montepremi totale rispetto all'anno scorso, diventa il torneo tennistico ufficiale più ricco di sempre. I vincitori del singolare staccheranno un assegno record da 5 milioni di dollari: il 39% in più rispetto allo scorso anno. Jannik, indubbiamente, mira a bissare un successo che sarebbe importantissimo, dopo essersi proclamato vincitore della scorsa edizione del torneo statunitense nella finale contro il 'padrone di casa' Taylor Fritz.
La dualità Jannik-Carlos
Sulla rivalità 'a senso unico' con Alcaraz, Jannik ha poi risposto: "Siamo due giocatori diversi. Lui è ovviamente molto veloce in campo. Con altri giocatori il punto a volte potrebbe finire, ma lui arriva su certe palle e quindi legge il gioco in modo diverso - dice - Ora ci conosciamo meglio. È un gioco molto tattico. Abbiamo stili diversi, di gioco ma anche come siamo dentro e fuori dal campo. Siamo semplicemente diversi. Allo stesso tempo però è bellissimo da vedere, perché rende tutto molto interessante. L'unica cosa che abbiamo in comune è che ci alleniamo duramente. Facciamo scelte in funzione del tennis. In questo momento è la nostra priorità, come deve essere, perché sono i piccoli dettagli che fanno la differenza." Ha poi proseguito gettando un occhio agli avversari: "Se non continuiamo a migliorarci, gli altri ci raggiungeranno. Cerco di capire dove posso lavorare per crescere. Abbiamo aree del gioco su cui concentrarci; questo ci spinge a migliorare. Le rivalità fanno bene allo sport e alla motivazione personale. Ora io e Carlos condividiamo trofei importanti, ma le cose possono cambiare: ci sono tanti giocatori forti e arrivare in finale è difficile. Bisogna continuare a evolversi perché gli avversari conoscono sempre meglio il nostro gioco."
'Felice di non giocare domenica': Sinner ed il primo match
Jannik ha proseguito poi parlando di quella che sarà la data del suo match d'esordio negli Stati Uniti: "Non abbiamo fatto richieste particolari per posticipare la partita; a volte si chiede di giocare di sera o di giorno, ma spesso la decisione spetta all’organizzazione. Sono felice di non giocare domenica e di avere più tempo per recuperare. Per quanto riguarda il doppio misto, mi è piaciuto molto guardarlo, specialmente perché molti dei migliori singolaristi partecipavano. Sono molto contento per Sara e Andrea che hanno conquistato il titolo." L'altoatesino ha decisamente tirato un sospiro di sollievo quando ha scoperto di non dover scendere in campo sul cemento americano già domenica, avendo così a disposizione più tempo per rimettersi completamente in sesto ed affrontare al meglio la competizione.
Il titolo di numero uno e le sensazioni verso lo US Open
"È stato un virus che sentivo già la sera prima della semifinale, poi è uscito dopo ancora più forte. Adesso sto bene. Abbiamo ancora qualche giorno che ci fa bene. Son contento, siamo sulla strada giusta. Voglio giocare un buon tennis, poi vediamo. Il numero 1? Posso perderlo e forse dopo riprenderlo, il futuro non si sa. In questa stagione è una questione di tempo, vedendo i punti. Se lo perdo ora o se lo perdo tra qualche settimana o mese, va bene così. Vediamo". Lo ha detto a Sky Sport Jannik Sinner in vista dell'esordio allo US Open, soffermandosi sulla prima posizione del ranking insidiata da Carlos Alcaraz. "C'è tanto in palio, ma il torneo parte da zero, sono tranquillo. Sicuramente preferisco stare in questa posizione qua, tranquillo con tutte le cose che ho anziché come l’anno scorso, che era molto più incasinato. A Cincinnati il problema non era il caldo, era più che altro per l’altra cosa (il virus, ndr), anche se preferisco quando fa più freschetto, quindi va bene così."
