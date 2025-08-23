"Molti criticano ora, ma quando serviva...": Djokovic, Cincinnati e Sinner-Alcaraz

NEW YORK (Stati Uniti) - Novak Djokovic è stato sorteggiato dalla parte del tabellone degli Us Open di Carlos Alcaraz con un possibile incrocio in semifinale. A differenza dello spagnolo il serbo non ha giocato nessun torneo di preparazione allo slam statunintense però ha commentato il tema caldo degli ultimi giorni: la programmazione serrata dei Masters 1000 passati a due settimane. Nole ha spiegato che: "È troppo per me. Non inseguo la classifica, non difendo punti. La priorità è trovare motivazione e gioia, e quella la trovo sempre negli Slam. Non voglio più perdermi certe occasioni familiari. Però so che i quattro Slam sono i tornei dove devo esserci, quelli che mi spingono ancora a dare il massimo. Se sarò ancora qui a competere sarà per un motivo importante".

Sul cambiamento dei 1000

"Molti top player hanno criticato il cambiamento, e io li appoggio. Ma quando era tempo di negoziare e prendere decisioni, non c’è stata abbastanza partecipazione. Questa è una questione ricorrente che riguarda in particolare dei giocatori di alto livello. Esprimono i loro pensieri, ma poi quando è davvero necessario dedicare tempo ed energie alle conversazioni, alle riunioni… so che può essere molto difficile. Ci sono passato molte volte. Ma è necessario perché non stai facendo qualcosa solo per te stesso, ma anche per le generazioni future. Adesso dubito si torni indietro. Quei contratti trentennali sono molto solidi e portano molti introiti ai tornei"

La rivalità Sinner-Alcaraz

"Quando si tratta di sport individuali come il nostro o la boxe, la Formula 1, il golf, qualsiasi cosa sia, alla gente piace vedere le rivalità. Penso che la loro rivalità sia, senza dubbio, la migliore che abbiamo in questo momento. E sembra destinata a restare così per un po’ di tempo - aggiunge - E poi ci sono ovviamente altri giovani giocatori che sicuramente proveranno a sfidarli, e spero che qualcuno riesca a inserirsi nella lotta. Sai, Rune è stato lì, ma un po’ va su e giù, c’è Fonseca. Ci sono giocatori che possono occupare quel ruolo da “Djoker”, il terzo posto. In un certo senso mi immedesimo in quella figura, perché io stesso sono stato in quella posizione con Federer e Nadal, quindi mi piacerebbe vedere arrivare un terzo"