Musetti, l'insidia Perricard e la voglia di US Open: "Qui al meglio". Nardi vuole un'altra sorpresa

Il numero 10 ATP scenderà in campo contro l'ostico francese sul cemento statunitense. Ma prima toccherà al numero 83 azzurro, reduce dalla sfida con Alcaraz a Cincinnati
4 min
TennisUs Openmusetti

Lorenzo Musetti arriva allo US Open con una sola vittoria alle spalle nei tre tornei giocati sul duro in Nord America, Washington, Cincinnati e Toronto, ma non si abbatte: "Non è stata così proficua come risultati, ma a livello di esperienza mi ha fatto capire tante cose per essere il miglior Lorenzo possibile qui a New York", ha detto a SuperTennis nel Media Day alla vigilia dello US Open. "Ho mostrato ottimi picchi alti ma ho avuto troppi alti e bassi. Venivo da un infortunio, mi mancava fiducia, devo migliorare tanto sull'essere aggressivo con i colpi di inizio gioco e sfruttare di più servizio e risposta", ha aggiunto. Al primo turno a Flashing Meadow il carrarino se la vedrà con il francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 39 del mondo e secondo per rendimento al servizio nelle ultime 52 settimane secondo i dati Atp:  "L'anno scorso avevo affrontato al primo turno Opelka qui, evidentemente New York richiama i grandi battitori - ha spiegato Musetti - Sarà difficile da gestire, dovrò essere tatticamente intelligente, cercare di togliergli fiducia al servizio e avere molta pazienza" ha affermato l'azzurro, il quale a Flashing Meadow si è allenato con Jack Draper, Carlos Alcaraz e Holger Rune, ed ha poi aggiunto: "Le condizioni sono diverse rispetto a Cincinnati e Toronto, mi piacciono molto di più." L'intervista si è conclusa con un siparietto in cui Musetti ha elaborato il prototipo di tennista completo: "Il giocatore perfetto contro cui giocherei contro? Per il servizio scelgo Shelton, dritto Alcaraz, rovescio Jannik e volée Dimitrov."

E domani tocca a Nardi...

L'esordio di Musetti sul cemento statunitense è fissato al 25 agosto alle 17:00. Ad esordire prima di Lorenzo sarà un altro italiano: Luca Nardi. Il numero 83 del ranking mondiale, scenderà in campo nel suo primo match dello US Open contro il tennista ceco Tomas Machac, numero 22 ATP. La sfida è in programma domani sera - 24 agosto - alle ore 20:30, in un match che si preannuncia tutt'altro che facile per il tennista azzurro, reduce dalla prematura sconfitta a Cincinnati per due set a zero contro il vincitore del torneo: Carlos Alcaraz"Questo non è un torneo come gli altri. C’è molta confusione ed è molto divertente. Le condizioni per me sono buone: i campi sono veloci, fa caldo e la palla salta parecchio. Ci sono tutti i presupposti per fare bene. Penso di aver lavorato bene, vengo da un buon torneo, quindi sono abbastanza fiducioso." Questo è quanto ha affermato Nardi in merito all'inizio dello US Open, che poi ha proseguito sulla sfida col numero 2 ATP: "Anche se ho perso contro Alcaraz, ho perso al terzo ma lì ho giocato bene e vorrei giocare sempre con quella convinzione e quell'attenzione, che è una cosa che mi manca." 

