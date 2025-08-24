Sinner-Alcaraz, riparte la sfida: allo US Open corsa a inseguimento, in palio il numero 1 e non solo

Due uomini soli al comando, al centro di una volata affollatissima che comincia oggi e durerà mesi. Due talmente vicini che la sfida investe l’universo mondo del tennis, e tutto ciò che li riguarda. Si dà per scontato che nessuno potrà metterci bocca, perché i due hanno dimostrato di potersi agevolmente liberare dalla morsa di qualsiasi altro avversario. Così accade da due anni a questa parte. Dagli Australian Open 2024, Sinner e Alcaraz si sono divisi tutti i tornei del Grande Slam, Jannik ne ha vinti quattro, Carlitos tre (due ne aveva conquistati prima, dunque è a cinque titoli), ma il tennis è sport di ribaltoni imprevedibili e l’unica regola è che non esiste avversario da prendere sottogamba. La volata si concluderà fra tre mesi, a metà novembre, ultima tappa le Finals di Torino. In palio vi sono duemila punti agli US Open, 1.500 tra Pechino e Shanghai, e altri 2500 tra l’ultimo Masters 1000, nella nuova sede di Parigi La Defense, e le Finals, con in mezzo un’esibizione da sei milioni di dollari in Arabia Saudita. Anche gli US Open non scherzano. Verseranno 5 milioni di dollari sul conto del vincitore.
La difficoltà degli US Open
Può succedere di tutto, e Sinner e Alcaraz mettono in palio tutto. Il numero 1 in classifica, la sfida personale, la supremazia stagionale, e altri record che possono fornire forti motivazioni. Gli US Open sono considerati lo Slam più difficile, perché giungono per ultimi, quando la stagione si fa sentire sui muscoli. Non è un caso che il torneo attenda da 17 anni un campione capace di due successi consecutivi, dai tempi di Federer, 5 volte vittorioso tra il 2004 e il 2008. «Siamo verso la fine della stagione, alcuni sono stanchi, altri hanno aggiustato qualcosa nel loro tennis. Nel corso di un anno molte cose possono cambiare», ha risposto Sinner a una domanda sulle difficoltà del tennis a Flushing Meadows. «Ci sono tanti particolari che possono influire. Giocare di giorno o di notte, su questi campi, non è esattamente la stessa cosa, i rimbalzi non sono uguali e la velocità delle palle cambia. Noi tutti viviamo a Manhattan e per arrivare ai campi occorre non meno di un’ora. Aspetti che rendono il torneo faticoso. Bellissimo da giocare, ma difficile per chiunque». E Jannik non ha conosciuto gli US Open degli anni Ottanta, quando il campo centrale era il Louis Armstrong e negli allenamenti i tennisti si turavano il naso per resistere ai fumi maleodoranti dei ristoranti più vicini.
Sinner, in caso di finale con Carlos devi vincere!
L’unica per tentare un raffronto è comporre un elenco degli aspetti che favoriscono l’uno o l’altro. Alcaraz ha dalla sua i dubbi che accompagnano Sinner dopo la finale di Cincinnati, che Jannik sostiene di aver superato, al punto da non sentirsi così lontano dalla forma migliore («Altri 2 giorni e sarò al 100%»), ma che solo i match potranno ripulire da qualsiasi tipo di preoccupazione. I punteggi in classifica gli offrono ora un lievissimo vantaggio, 60 punti appena, tale però da obbligare Sinner a inseguire, con l’obbligo di vincere il torneo in caso di una nuova finale tra i due. Infine, sempre grazie a Cincy, lo spagnolo ha potuto assorbire lo sconcerto del ko a Wimbledon, e da come l’ho visto festeggiare (via YouTube) sull’auto elettrica che correva tra i viali dello stadio, insieme a tutto il team, direi che il dispiacere per il ritiro di Sinner sia durato giusto il tempo di alzare la Coppa al cielo.
Jannik a caccia di record
Sinner ha numeri migliori sul cemento, e nello Slam viene da 21 vittorie consecutive sulla superficie preferita (2 Australian Open e gli US Open 2024). Sa che deve fare meglio di Alcaraz e raramente fallisce gli obiettivi che si pone. Dagli ottavi in su gli basterà ottenere una vittoria in più di Carlitos, nel caso lo spagnolo dovesse scivolare, altrimenti dovrà vincere il torneo. Sarà una corsa a inseguimento, ma troverà motivazioni forti nel conoscere già il risultato dello spagnolo. Carlos scenderà in campo per primo, domani contro Opelka, Sinner aprirà il proprio torneo martedì… (intorno alle 19 con Kopriva). Nel caso di nuova vittoria Sinner entrerà nel ristrettissimo gruppo (con Federer e Djokovic) di chi ha giocato 4 finali in una stagione vincendone 3, ma sarà l’unico ad aver perso una finale – quella del Roland Garros – con un match point a favore (3 nel suo caso), cosa che lo renderà secondo solo a Rod Laver, che di finali ne vinse 4 conquistando nel 1969 il suo secondo Grand Slam. E anche queste sono motivazioni, non da poco.
