Sinner-Alcaraz, riparte la sfida: allo US Open corsa a inseguimento, in palio il numero 1 e non solo

Due uomini soli al comando, al centro di una volata affollatissima che comincia oggi e durerà mesi. Due talmente vicini che la sfida investe l’universo mondo del tennis, e tutto ciò che li riguarda. Si dà per scontato che nessuno potrà metterci bocca, perché i due hanno dimostrato di potersi agevolmente liberare dalla morsa di qualsiasi altro avversario. Così accade da due anni a questa parte. Dagli Australian Open 2024, Sinner e Alcaraz si sono divisi tutti i tornei del Grande Slam , Jannik ne ha vinti quattro, Carlitos tre (due ne aveva conquistati prima, dunque è a cinque titoli), ma il tennis è sport di ribaltoni imprevedibili e l’unica regola è che non esiste avversario da prendere sottogamba. La volata si concluderà fra tre mesi, a metà novembre, ultima tappa le Finals di Torino. In palio vi sono duemila punti agli US Open , 1.500 tra Pechino e Shanghai, e altri 2500 tra l’ultimo Masters 1000, nella nuova sede di Parigi La Defense, e le Finals, con in mezzo un’esibizione da sei milioni di dollari in Arabia Saudita. Anche gli US Open non scherzano. Verseranno 5 milioni di dollari sul conto del vincitore.

La difficoltà degli US Open

Può succedere di tutto, e Sinner e Alcaraz mettono in palio tutto. Il numero 1 in classifica, la sfida personale, la supremazia stagionale, e altri record che possono fornire forti motivazioni. Gli US Open sono considerati lo Slam più difficile, perché giungono per ultimi, quando la stagione si fa sentire sui muscoli. Non è un caso che il torneo attenda da 17 anni un campione capace di due successi consecutivi, dai tempi di Federer, 5 volte vittorioso tra il 2004 e il 2008. «Siamo verso la fine della stagione, alcuni sono stanchi, altri hanno aggiustato qualcosa nel loro tennis. Nel corso di un anno molte cose possono cambiare», ha risposto Sinner a una domanda sulle difficoltà del tennis a Flushing Meadows. «Ci sono tanti particolari che possono influire. Giocare di giorno o di notte, su questi campi, non è esattamente la stessa cosa, i rimbalzi non sono uguali e la velocità delle palle cambia. Noi tutti viviamo a Manhattan e per arrivare ai campi occorre non meno di un’ora. Aspetti che rendono il torneo faticoso. Bellissimo da giocare, ma difficile per chiunque». E Jannik non ha conosciuto gli US Open degli anni Ottanta, quando il campo centrale era il Louis Armstrong e negli allenamenti i tennisti si turavano il naso per resistere ai fumi maleodoranti dei ristoranti più vicini.

Sinner, in caso di finale con Carlos devi vincere!

L’unica per tentare un raffronto è comporre un elenco degli aspetti che favoriscono l’uno o l’altro. Alcaraz ha dalla sua i dubbi che accompagnano Sinner dopo la finale di Cincinnati, che Jannik sostiene di aver superato, al punto da non sentirsi così lontano dalla forma migliore («Altri 2 giorni e sarò al 100%»), ma che solo i match potranno ripulire da qualsiasi tipo di preoccupazione. I punteggi in classifica gli offrono ora un lievissimo vantaggio, 60 punti appena, tale però da obbligare Sinner a inseguire, con l’obbligo di vincere il torneo in caso di una nuova finale tra i due. Infine, sempre grazie a Cincy, lo spagnolo ha potuto assorbire lo sconcerto del ko a Wimbledon, e da come l’ho visto festeggiare (via YouTube) sull’auto elettrica che correva tra i viali dello stadio, insieme a tutto il team, direi che il dispiacere per il ritiro di Sinner sia durato giusto il tempo di alzare la Coppa al cielo.