Us Open in chiaro fino al 2030, c'è l'accordo con l'Usta. Binaghi: "Tennis bene comune"

Us Open in chiaro fino al 2030. È l'accordo raggiunto dalle Federtennis italiana e statunitense per la trasmissione in chiaro del Major newyorkese, che nella sua edizione 2025 vedrà il campione azzurro Jannik Sinner lottare per difendere il titolo nonché la quota punti necessaria a mantenere la leadership mondiale . Come annunciato dalla Fitp, la Sportcast, emittente interna alla Federazione, continuerà a trasmettere gratuitamente l'ultimo Slam stagionale sul canale tv SuperTennis. Questo il commento del presidente della Federtennis italiana Angelo Binaghi sull'accordo con gli omologhi dell'Usta: "Con il rinnovo di questo importante accordo, garantiamo a tutti gli appassionati di tennis in Italia la possibilità di continuare a vivere, gratuitamente e in diretta, il fascino e la magia di uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Non si tratta solo di un accordo commerciale, ma di un vero e proprio investimento culturale e sportivo: mentre altri Slam sono quasi esclusivamente disponibili a pagamento, il pubblico italiano potrà seguire gratuitamente lo US Open grazie a SuperTennis, il canale interamente dedicato a tennis e padel. Per noi è una scelta di principio, oltre che una strategia". (Sky lo trasmetterà almeno fino al 2027 per gli abbonati).

Binaghi: "Tennis bene comune"

"La Federazione non misura il proprio successo solo in termini di risultati sul campo, ma prima ancora nella capacità di rendere il tennis e il padel sempre più popolari e accessibili - aggiunge - . I dati di ascolto e la risposta entusiastica degli ultimi due anni confermano che questa è la strada giusta: milioni di persone hanno potuto seguire le imprese dei nostri giocatori e delle nostre giocatrici senza barriere economiche, condividendo momenti che sono già entrati nella storia dello sport italiano. Mantenere il torneo americano in chiaro rappresenta una conquista per gli appassionati e una responsabilità che intendiamo portare avanti con attenzione e serietà. Con orgoglio continuiamo a svolgere, di fatto, un ruolo di servizio pubblico, offrendo agli appassionati italiani gratuitamente e in esclusiva la copertura di un grande Slam. Un segnale concreto del nostro impegno nella diffusione del tennis come bene comune: nella speranza che anche in Italia, come in altri paesi europei, venga al più presto tutelato per legge il diritto di tutti di godere gratuitamente delle grandi gesta dei nostri campioni, sempre più protagonisti dei principali eventi tennistici mondiali", conclude Binaghi.