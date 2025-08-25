Medvedev furioso: fotografo in campo, litiga con l’arbitro, eliminato al 5° set, racchetta distrutta

Non esiste atleta che non sia prima o poi chiamato a trovare un modo per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Crisi di risultati, infortuni, sfortuna. La sorte sportiva riserva immancabilmente in ogni disciplina l'occasione di rialzarsi. C'è chi ci riesce, ma c'è anche chi molla o chi perde la testa. È il caso di Daniil Medvedev, a cui il pubblico riserva ormai tutto un altro genere di attese che poco hanno a che fare con il tennis e molto con le sfuriate e gli attacchi ai giudici. Dell'ex numero 1 al mondo, ora al 16º posto non si cercano quasi più i risultati, ma i precedenti delle contestazioni plateali che hanno soppiantato l'attenzione sul rendimento in campo: l'ultima sul cemento del campo Armstrong allo US Open, dove nel 2021 ha conquistato il suo unico Slam in carriera. Già reduce dal ko al primo turno di Cincinnati contro il n.81 Adam Walton, il 3 volte finalista all'Australian Open ha lasciato la scena del Flushing Meadows arrendendosi al 5º set del match contro il francese Benjamin Bonzi (6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4), che in Ohio aveva a sua volta fatto parlare di sé eliminando gli azzurri Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti nonché l'altro ex top ten Stefanos Tsitsipas (che con Medvedev condivide una snervante e irrisolta crisi professionale). Una sconfitta che appesantisce oltre ogni aspettativa il bilancio di un 2025 disastroso, e che verrà ricordata per una delle sfuriate più surreali della carriera del russo.
Cosa è successo
È un match tesissimo quello tra Medvedev e Bonzi, che si presenta al 3º set avanti per 6-3, 7-5. Il francese guadagna un match point sul 5-4, sbagliando però la prima. A quel punto, un fotografo si sposta interrompendo il gioco e costringendo l'arbitro a restituire il servizio al n. 46 Atp, che può dunque ripetere la prima di servizio. Una decisione che scatena l'ira del russo. La testa di serie n.13 rivolge al giudice accuse pesanti: "Sei un uomo? Sei un uomo? Perché tremi? Cosa c'è che non va?", chiamando poi sé il pubblico di New York, notoriamente il più elettrico di tutti i Major, mandando cuoricini e altre provocazioni che riducono l'incontro a uno show: "Se ne vuole andare, lo pagano per ogni partita e non in base al tempo. Ha ragione Reilly Opelka, guadagna sulla partita, non guadagna per le ore che sta in campo. L'arbitro vuole solo andarsene a casa". La partita si interrompe per 6 minuti. Bonzi osserva perplesso. Poi la gara riprende, con Medvedev che muove il punteggio e risale fino a chiudere a zero il quarto set e a trascinare il match al 5º e decisivo parziale, dove si arrende per 4-6. Segue un nuovo crollo nervoso del russo, che distrugge la racchetta sbattendola ripetutamente sul cemento fin quando non accusa un dolore alla mano destra. Il pubblico è sbigottito, l'ex campione resta in silenzio a testa bassa. È la terza eliminazione al primo turno di uno Slam della stagione. Ma oltre la sconfitta, non c'è altro che disperazione. E una multa in arrivo.
Medvedev: "La fine della mia carriera? Sarebbe divertente"
A fine partita, Medvedev è stato invitato a chiarire l'accaduto, risponendo anche sull'eventualità che sia arrivata la fine della sua carriera: "Non ero arrabbiato con il fotografo, penso che non ci sia nulla di speciale. Ogni volta che c’è un rumore dagli spalti tra la prima e la seconda di servizio, non c’è mai seconda palla. Beh, questa volta mi ha aiutato a rientrare in partita. È stato un momento divertente da vivere. Non ero arrabbiato col fotografo, ero arrabbiato con la decisione. Se ho voluto preso tempo prima del match point? Onestamente, per niente. Certo, ero deluso. Lui aveva match point sul suo servizio, io non l’avevo mai brekkato in tutta la partita. Pensavo: “Sto perdendo il match” ed era seconda di servizio. L’arbitro non dice nulla, lui batte la seconda, probabilmente vince il punto e la partita finisce. Poi l’arbitro dice: 'Prima di servizio'. Quello che ho detto e fatto era solo un modo per esprimere la mia rabbia e il mio disappunto. Nella mia testa volevo fare di peggio, ma non posso, ci sono regole, siamo in un campo da tennis. Poi il pubblico ha fatto quello che ha fatto, senza che io lo chiedessi troppo. È stato divertente da vedere. Onestamente, vivendo quel momento ho pensato. Sai che c’è? Potrebbe essere divertente finire la mia carriera con una partita allo US Open. Se è la fine della mia carriera? Non oggi, ma quando arriverà la fine, non si sa mai dove. Oggi ho pensato che questo potrebbe essere un bel posto per farlo. Il pubblico? Ad un certo punto ho chiesto loro di smettere, ma non volevano. Ho provato a controllarli, ma non volevano fermarsi. Quindi, pazienza".
Medvedev: "Ecco perché ho fatto il nome di Opelka"
"Come dite, sono stati sei minuti, ma già dopo tre minuti lui poteva servire. Poi un tizio ha fischiato e non ha servito. Problema suo. Il ritardo del fotografo sarà stato quattro secondi e mezzo. Non credo basti per una seconda di servizio. Perché ho citato Opelka?Prendo già multe abbastanza grandi. Se parlo, finisco nei guai. Non tutti sanno a cosa mi riferivo con Reilly. Reilly è stato multato pesantemente per questo. Quindi anch’io prenderò una multa pesante. Sto giocando male e nei momenti importanti ancora peggio. Cosa mi manca? Tutto. Tutto. Servizio, risposta, volée, qualsiasi cosa. Devo solo giocare meglio e proverò a farlo l’anno prossimo. Quanto sarà la multa? Non ne ho idea. Multano me molto più di altri. Anzi, non so se lo sapete: il coaching è permesso? Perché a volte sì, a volte no. Lui è stato seguito parecchio dal coach. Spero lo multino, ma multano solo me. Kyrgios, io, Bublik. Chi altro? Reilly. Anche se è un bravo ragazzo, lo multano solo perché non gli piace. Oggi non ho fatto nulla di male. No ho ritardato io la partita di 6 minuti. Non io, il pubblico. I cuoricini, sì, perché li amo. Amo New York. Sono stati loro a fare il lavoro, non io. Mi hanno spinto a rientrare in partita. Io non ho fatto nulla. Ho detto 'Reilly' Qualunque cosa abbia detto, non me la ricordo nemmeno. Ma per me è stato divertente".
Bonzi: "Il pubblico ha esagerato"
Queste invece le parole del francese: "Non ho mai vissuto niente del genere o visto una partita del genere. È stato molto complicato alla fine del terzo set, il match point, il pubblico che non smetteva mai di urlare. Semplicemente non riuscivo a servire. Volevo provarci ma era impossibile, c'era troppo rumore. La situazione è durata molto a lungo ed è stato estremamente complicato da gestire. Nel quarto set sono calato fisicamente Ma ce l'ho fatta al quinto dando tutto quello che avevo. Sono molto contento di essere riuscito a mantenere quello spirito combattivo e quel coraggio. Non mi è rimasto molto in corpo. Il momento dell'interruzione? Non commenterò il comportamento di tutti, ma credo che persino il pubblico abbia esagerato a lasciarsi coinvolgere in quella partita. Non dovrebbe succedere. Non credo di aver fatto nulla di sbagliato".
Non esiste atleta che non sia prima o poi chiamato a trovare un modo per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Crisi di risultati, infortuni, sfortuna. La sorte sportiva riserva immancabilmente in ogni disciplina l'occasione di rialzarsi. C'è chi ci riesce, ma c'è anche chi molla o chi perde la testa. È il caso di Daniil Medvedev, a cui il pubblico riserva ormai tutto un altro genere di attese che poco hanno a che fare con il tennis e molto con le sfuriate e gli attacchi ai giudici. Dell'ex numero 1 al mondo, ora al 16º posto non si cercano quasi più i risultati, ma i precedenti delle contestazioni plateali che hanno soppiantato l'attenzione sul rendimento in campo: l'ultima sul cemento del campo Armstrong allo US Open, dove nel 2021 ha conquistato il suo unico Slam in carriera. Già reduce dal ko al primo turno di Cincinnati contro il n.81 Adam Walton, il 3 volte finalista all'Australian Open ha lasciato la scena del Flushing Meadows arrendendosi al 5º set del match contro il francese Benjamin Bonzi (6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4), che in Ohio aveva a sua volta fatto parlare di sé eliminando gli azzurri Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti nonché l'altro ex top ten Stefanos Tsitsipas (che con Medvedev condivide una snervante e irrisolta crisi professionale). Una sconfitta che appesantisce oltre ogni aspettativa il bilancio di un 2025 disastroso, e che verrà ricordata per una delle sfuriate più surreali della carriera del russo.
Cosa è successo
È un match tesissimo quello tra Medvedev e Bonzi, che si presenta al 3º set avanti per 6-3, 7-5. Il francese guadagna un match point sul 5-4, sbagliando però la prima. A quel punto, un fotografo si sposta interrompendo il gioco e costringendo l'arbitro a restituire il servizio al n. 46 Atp, che può dunque ripetere la prima di servizio. Una decisione che scatena l'ira del russo. La testa di serie n.13 rivolge al giudice accuse pesanti: "Sei un uomo? Sei un uomo? Perché tremi? Cosa c'è che non va?", chiamando poi sé il pubblico di New York, notoriamente il più elettrico di tutti i Major, mandando cuoricini e altre provocazioni che riducono l'incontro a uno show: "Se ne vuole andare, lo pagano per ogni partita e non in base al tempo. Ha ragione Reilly Opelka, guadagna sulla partita, non guadagna per le ore che sta in campo. L'arbitro vuole solo andarsene a casa". La partita si interrompe per 6 minuti. Bonzi osserva perplesso. Poi la gara riprende, con Medvedev che muove il punteggio e risale fino a chiudere a zero il quarto set e a trascinare il match al 5º e decisivo parziale, dove si arrende per 4-6. Segue un nuovo crollo nervoso del russo, che distrugge la racchetta sbattendola ripetutamente sul cemento fin quando non accusa un dolore alla mano destra. Il pubblico è sbigottito, l'ex campione resta in silenzio a testa bassa. È la terza eliminazione al primo turno di uno Slam della stagione. Ma oltre la sconfitta, non c'è altro che disperazione. E una multa in arrivo.