Medvedev furioso: fotografo in campo, litiga con l’arbitro, eliminato al 5° set, racchetta distrutta

A fine partita, Medvedev è stato invitato a chiarire l'accaduto, risponendo anche sull'eventualità che sia arrivata la fine della sua carriera: " Non ero arrabbiato con il fotografo, penso che non ci sia nulla di speciale. Ogni volta che c’è un rumore dagli spalti tra la prima e la seconda di servizio, non c’è mai seconda palla. Beh, questa volta mi ha aiutato a rientrare in partita. È stato un momento divertente da vivere. Non ero arrabbiato col fotografo, ero arrabbiato con la decisione. Se ho voluto preso tempo prima del match point? Onestamente, per niente. Certo, ero deluso. Lui aveva match point sul suo servizio, io non l’avevo mai brekkato in tutta la partita. Pensavo: “Sto perdendo il match” ed era seconda di servizio. L’arbitro non dice nulla, lui batte la seconda, probabilmente vince il punto e la partita finisce. Poi l’arbitro dice: 'Prima di servizio'. Quello che ho detto e fatto era solo un modo per esprimere la mia rabbia e il mio disappunto. Nella mia testa volevo fare di peggio, ma non posso, ci sono regole, siamo in un campo da tennis. Poi il pubblico ha fatto quello che ha fatto, senza che io lo chiedessi troppo. È stato divertente da vedere. Onestamente, vivendo quel momento ho pensato. S ai che c’è? Potrebbe essere divertente finire la mia carriera con una partita allo US Open. Se è la fine della mia carriera? Non oggi, ma quando arriverà la fine, non si sa mai dove. Oggi ho pensato che questo potrebbe essere un bel posto per farlo. Il pubblico? Ad un certo punto ho chiesto loro di smettere, ma non volevano. Ho provato a controllarli, ma non volevano fermarsi. Quindi, pazienza".

Medvedev: "Ecco perché ho fatto il nome di Opelka"

"Come dite, sono stati sei minuti, ma già dopo tre minuti lui poteva servire. Poi un tizio ha fischiato e non ha servito. Problema suo. Il ritardo del fotografo sarà stato quattro secondi e mezzo. Non credo basti per una seconda di servizio. Perché ho citato Opelka?Prendo già multe abbastanza grandi. Se parlo, finisco nei guai. Non tutti sanno a cosa mi riferivo con Reilly. Reilly è stato multato pesantemente per questo. Quindi anch’io prenderò una multa pesante. Sto giocando male e nei momenti importanti ancora peggio. Cosa mi manca? Tutto. Tutto. Servizio, risposta, volée, qualsiasi cosa. Devo solo giocare meglio e proverò a farlo l’anno prossimo. Quanto sarà la multa? Non ne ho idea. Multano me molto più di altri. Anzi, non so se lo sapete: il coaching è permesso? Perché a volte sì, a volte no. Lui è stato seguito parecchio dal coach. Spero lo multino, ma multano solo me. Kyrgios, io, Bublik. Chi altro? Reilly. Anche se è un bravo ragazzo, lo multano solo perché non gli piace. Oggi non ho fatto nulla di male. No ho ritardato io la partita di 6 minuti. Non io, il pubblico. I cuoricini, sì, perché li amo. Amo New York. Sono stati loro a fare il lavoro, non io. Mi hanno spinto a rientrare in partita. Io non ho fatto nulla. Ho detto 'Reilly' Qualunque cosa abbia detto, non me la ricordo nemmeno. Ma per me è stato divertente".