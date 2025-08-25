Paolini-Sabalenka-Djokovic: buona la prima allo US Open. Anche Darderi avanza, Nardi e Bronzetti ko

Con tre titoli vinti nel 2025, 54 match giocati in stagione e un ranking ormai prossimo a eguagliare il migliore da lui raggiunto in carriera, Luciano Darderi, numero 32 del ranking, si è presentato per la prima volta in carriera agli US Open da testa di serie con l'obiettivo di aggiudicarsi la sua prima vittoria a Flushing Meadows. Missione compiuta, e in grande stile. Tre set giocati con autorevolezza e continuità senza mai dare al suo rivale, l'australiano Rinky Hijikata, alcuna chance di rientrare in partita. L'azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-1, 6-2. A destare ottimismo nella prestazione di Darderi, oltre alla continuità, anche la confidenza alla battuta, fondamentale che per ben due set ha garantito lui il 100% dei punti con la prima - oltre a 10 ace - e la possibilità di potersi concentrare maggiormente sui giochi in risposta. E in questo, a rendergli ancor più agevole il compito, molto ha contribuito Hijikata: incerto al servizio e falloso più del dovuto (ben 30 i suoi gratuiti). A nulla son valse le discese a rete con cui l'australiano ha provato a far inceppare il ritmo preso dal match. Per Darderi, dopo la prima vittoria, si apre adesso la possibilità di coglierne una seconda contro la wild card Eliot Spizzirri (127). "Non me l'aspettavo, ma oggi ho servito molto bene, sono stato concentrato sin dall'inizio - le parole di Darderi -. Sapevo che non potevo regalare niente perché Rinky è un giocatore insidioso sul cemento e questo mi dà molta fiducia per il prossimo match. Sul servizio abbiamo lavorato tantissimo, è da anni che lo facciamo, e finalmente sto giocando al livello che volevo. La concentrazione è stata la cosa più importante, non è la prima volta che gioco conque set, l'anno corso contro Baez per poco non perdevo la testa, ma oggi mi sono piaciuto tanto, sono stato in campo riuscendo a guardarmi da fuori tenendo la concentrazione alta e su questi campo non è mai facile", ha aggiunto.
Nardi eliminato al primo turno degli US Open
Niente da fare, invece, per Luca Nardi, per il secondo anno consecutivo costretto ad arrendersi al primo turno dello Slam americano. Il marchigiano classe 2003 è stato sconfitto con il punteggio di 6-3 6-1 6-1 dal ceco Tomas Machac (numero 22 al mondo e 21 del seeding a Flushing Meadows). Giornata complicata per l’azzurro, capace di resistere solo in apertura di match ad un avversario solido sia al servizio (zero break subiti) che in risposta (sette break messi a segno). Sconfitta e polemiche, invece, per il russo Daniil Medvedev.
Djokovic soffre ma passa
Novan Djokovic soffre invece più del previsto ma supera il giovane statunitense Learner Tien e passa al secondo turno degli US Open. Il serbo ha vinto in scioltezza il primo set (6-1) ma nel secondo parziale ha avuto un vistoso calo fisico, a cui ha ovviato con l'esperienza vincendo al tiebreak. Nel terzo set ha recuperato un po' di brillantezza e ha sfruttato la flessione dell'avversario chiudendo 6-2 in due ore e 25 minuti. "Ho iniziato alla grande, il primo set mi sentivo davvero bene - ha detto Djokovic nel post partita - e poi nel secondo set sono rimasto davvero sorpreso da quanto mi sentissi male fisicamente. Abbiamo avuto scambi lunghi, in più ho un po' abbassato il mio livello e ho commesso molti errori non forzati, riuscendo in qualche modo a riportarlo in partita. Ci sono aspetti positivi, ma anche cose che spero non accadano più a partire da come mi sentivo fisicamente in campo nel secondo set. È un po' preoccupante. Non lo so. Non ho infortuni o altro. Ho solo faticato molto a rimanere negli scambi lunghi e a recuperare dopo i punti". Ora Nole affronterà il qualificato statunitense Zachary Svajda al secondo turno.
Bene Shelton e Fritz
Gli Stati Uniti, a secco di vittorie da 22 anni (ultimo alloro di Andy Roddick nel 2003), iniziano l'avventura nello Slam di casa con i due brillanti successi di Ben Shelton e Taylor Fritz. La testa di serie numero 6 Ben Shelton apre la 145esima edizione dell'Open degli Stati Uniti superando sull'Arthur Ashe il peruviano Ignacio Buse (135 Atp) per 6-3 6-2 6-4. "Comincio - ha detto Shelton a fine incontro - a sentirmi a casa. Questo è il miglior campo da tennis possibile, è il posto preferito dove giocare. C'è sempre un po' di nervosismo quando il torneo inizia, ma sono davvero felice. Sono grato a tutti coloro che sono venuti ad ammirarmi". Prestazione maiuscola di Shelton che in 2 ore e 7 minuti non ha avuto la minima sbavatura chiudendo l'incontro senza mai perdere la battuta e mettendo a segno 35 vincenti con 5 ace, il 78% di punti vinti sulla prima di servizio e soprattutto 26 punti ottenuti in 33 discese a rete. "Facciamo un passo alla volta - ha concluso Shelton - perché è importante migliorarsi giorno per giorno. Se uno guarda troppo avanti finisce per inciampare sui propri piedi. Per me vale la regola di guardare una partita alla volta, giorno per giorno". Shelton, semifinalista in questo torneo nel 2023 quando perse in tre set contro Novak Djokovic, attende ora al secondo turno lo spagnolo Pablo Carreno Busta.
US Open, gli altri risultati per primo turno
Jakub Mensik (Cze, 16) b. Nicolas Jerry (Chi) 7-6(5) 6-3 6-4
Jiri Lehecka (Cze, 20) b. Borna Coric (Cro) 3-6 6-4 7-6(5) 6-1
Brandon Nakashima (Usa, 30) b. Jesper de Jong (Ned) 6-2 6-7(5) 2-6 6-2 7-6(7)
Ugo Blanchet (Fra) b. Fabian Marozsan (Hun) 6-4 3-6 7-6(7) 6-2
Pablo Carreno Busta (Esp) b. Pablo Llamas Ruiz (Esp) 7-6(7) 6-4 6-2
Tomas Martin Etcheverry (Arg) b. Camillo Ugo Carabelli (Arg) 6-3 6-2 6-0
Marcos Giron (Usa) b. Mariano Navone (Arg) 6-0 7-5 4-6 5-7 6-4
Jerome Kym (Sui) b. Ethan Quinn (Usa) 6-3 6-2 3-6 7-6(5)
Arthur Rinderknech (Fra) b. Roberto Carballes Baena (Esp) 7-6(2) 7-5 4-6 6-2
Jordan Thompson (Aus) b. Corentin Moutet (Fra) 6-2 6-4 1-6 6-3
Buona la prima per Paolini e Sabalenka
Nel tabellone femminile, buona la prima per Jasmine Paolini che non sbaglia all'esordio nella 145ª edizione degli US Open. La settima testa di serie fa fuori la qualificata Destanee Aiava in due set e accede al secondo turno dell'ultimo Slam dell'anno. 6-2 7-6(4), in un'ora e 35 minuti, il punteggio in favore della tennista toscana brava ad uscire indenne da un tie-break piuttosto rocambolesco. Avanza anche la numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka, che ha battuto 7-5 6-1 Rebeka Masarova, numero 109 del mondo, che nel primo set ha messo in campo il 75% di prime in campo e ha creato qualche inatteso problema ala ledare della classifica Wta. Ma sul 5-6 30-40, quando è stata chiamata a salvare un set point al servizio, ha tirato uno smash di fatto addosso alla numero 1 del mondo e ne ha pagato le conseguenze. Sabalenka ha chiuso il primo set e ha preso il largo nel secondo, firmando così la sua 95ma vittoria in carriera negli Slam. "Quando ho chiuso il set point ho avuto la pelle d'oca. Il vostro supporto significa tantissimo per me" ha detto ai tifosi nell'intervista a caldo dopo la partita. La campionessa in carica, che punta a diventare la prima a trionfare allo US Open per due anni di fila in singolare femminile dopo Serena Williams (2012-14), troverà di fronte al secondo turno Polina Kudermetova, numero 67 WTA. "Ci siamo affrontate in finale a Brisbane, è stata una battaglia. Polina è un'ottima giocatrice, non vedo l'ora di incontrarla di nuovo al secondo turno". Nel frattempo, prevede di trascorre due giorni di allenamenti e tanto divertimenti con il suo team che comprende anche Max Mirnyi, soprannominato quando giocava "La Bestia". "Adesso potrete chiamarci la bella e la bestia - ha scherzato nell'intervista in campo -. Max ha avuto una carriera incredibile, conosce tante cose. Sento che abbiamo migliorato un paio di cose, mi piace lavorare con quest'uomo meravìglioso. Spero di poter migliorare la mia volée, magari mi vedrete un giorno andare a rete più spesso". Niente da fare invece per Lucia Bronzetti, ko in tre set contro la ceca Tereza Valentova con il punteggio di 3-6 6-3 4-6.
Le parole di Jasmine Paolini
Grande felicità per Jasmine Paolini: "È stata una partita positiva. Non era facile, lei gioca un buon tennis e aveva già fatto tre partite. È una giocatrice a cui piacciono molto i campi veloci, anche in Australia aveva giocato bene, e sapevo che poteva rappresentare un turno pericoloso. Inoltre, è sempre difficile giocare il primo turno in uno Slam, c’è più tensione e si deve ancora prendere ritmo e confidenza con le condizioni. Sono rimasta sorpresa dalla sua potenza, ha dei colpi veramente pesanti, soprattutto col rovescio lungolinea. Ho fatto un po’ fatica all’inizio, ma sono contenta di essere rimasta lì nei punti importanti; credo che questa sia stata la chiave della partita. Più che per il tennis, sono contenta del modo in cui ho gestito certi momenti importanti della partita. Sono rimasta sempre positiva, e credo che questo sia stato l’aspetto più importante della giornata”. Dopo il match point, più leggera e rilassata, Jasmine si è concessa ai fan newyorkesi, tra autografi, selfie e sorrisi… in attesa di conoscere il nome della sua prossima avversaria: “Sasnovich o Jovic, le conosco entrambe. Con la Jovic ho giocato a Indian Wells quest’anno, è una giovane giocatrice in ascesa e, secondo me, ha davvero un ottimo potenziale. Non mi alleno con la Sasnovich da un po’ ma la conosco. Una idea delle avversarie ce l’ho già ma sicuramente la partita va vista e preparata”.
I risultati del tabellone femminile degli US Open
Pegula (Usa, 4) b. Sherif (Egy) 6-0 6-4
Raducanu (Gbr) b. Shibahara (Jpn) 6-1 6-2
McNally (Usa) b. Teichmann (Sui) 6-2 6-2
Eala (Phi) b. Tauson (Den) 6-2 2-6 7-6(11)
Navarro (Usa, 10) b. Y.Wang (Chn) 7-6(9) 6-3
Fernandez (Can, 31) b. Marino (Can) 6-2 6-1
Bencic (Sui) b. Zhang (Chn) 6-3 6-3
Sun (Aus) b. Osorio (Col) 6-4 2-6 6-0
Blinkova (Rus) b. Starodubtseva (Ukr) 6-3 6-1
Vondrousova (Cze) b. Selekhmeteva (Rus) 6-3 7-6(3)
Uchijima (Jpn) b. Danilovic (Srb) 7-6(2) 4-6 7-6(11)
Kessler (Usa, 32) b. Linette (Pol) 7-5 7-5
Ostapenko (Lat) b. X.Wang (Chn) 6-4 6-3
Azarenka (Blr) b. Inoue (Usa) 7-6(0) 6-4
Tjen (Ind) b. Kudermetova (Rus, 24) 6-4 4-6 6-4
Potapova (Rus) b. Zhu (Chn) 6-4 4-6 6-2
Con tre titoli vinti nel 2025, 54 match giocati in stagione e un ranking ormai prossimo a eguagliare il migliore da lui raggiunto in carriera, Luciano Darderi, numero 32 del ranking, si è presentato per la prima volta in carriera agli US Open da testa di serie con l'obiettivo di aggiudicarsi la sua prima vittoria a Flushing Meadows. Missione compiuta, e in grande stile. Tre set giocati con autorevolezza e continuità senza mai dare al suo rivale, l'australiano Rinky Hijikata, alcuna chance di rientrare in partita. L'azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-1, 6-2. A destare ottimismo nella prestazione di Darderi, oltre alla continuità, anche la confidenza alla battuta, fondamentale che per ben due set ha garantito lui il 100% dei punti con la prima - oltre a 10 ace - e la possibilità di potersi concentrare maggiormente sui giochi in risposta. E in questo, a rendergli ancor più agevole il compito, molto ha contribuito Hijikata: incerto al servizio e falloso più del dovuto (ben 30 i suoi gratuiti). A nulla son valse le discese a rete con cui l'australiano ha provato a far inceppare il ritmo preso dal match. Per Darderi, dopo la prima vittoria, si apre adesso la possibilità di coglierne una seconda contro la wild card Eliot Spizzirri (127). "Non me l'aspettavo, ma oggi ho servito molto bene, sono stato concentrato sin dall'inizio - le parole di Darderi -. Sapevo che non potevo regalare niente perché Rinky è un giocatore insidioso sul cemento e questo mi dà molta fiducia per il prossimo match. Sul servizio abbiamo lavorato tantissimo, è da anni che lo facciamo, e finalmente sto giocando al livello che volevo. La concentrazione è stata la cosa più importante, non è la prima volta che gioco conque set, l'anno corso contro Baez per poco non perdevo la testa, ma oggi mi sono piaciuto tanto, sono stato in campo riuscendo a guardarmi da fuori tenendo la concentrazione alta e su questi campo non è mai facile", ha aggiunto.
Nardi eliminato al primo turno degli US Open
Niente da fare, invece, per Luca Nardi, per il secondo anno consecutivo costretto ad arrendersi al primo turno dello Slam americano. Il marchigiano classe 2003 è stato sconfitto con il punteggio di 6-3 6-1 6-1 dal ceco Tomas Machac (numero 22 al mondo e 21 del seeding a Flushing Meadows). Giornata complicata per l’azzurro, capace di resistere solo in apertura di match ad un avversario solido sia al servizio (zero break subiti) che in risposta (sette break messi a segno). Sconfitta e polemiche, invece, per il russo Daniil Medvedev.
Djokovic soffre ma passa
Novan Djokovic soffre invece più del previsto ma supera il giovane statunitense Learner Tien e passa al secondo turno degli US Open. Il serbo ha vinto in scioltezza il primo set (6-1) ma nel secondo parziale ha avuto un vistoso calo fisico, a cui ha ovviato con l'esperienza vincendo al tiebreak. Nel terzo set ha recuperato un po' di brillantezza e ha sfruttato la flessione dell'avversario chiudendo 6-2 in due ore e 25 minuti. "Ho iniziato alla grande, il primo set mi sentivo davvero bene - ha detto Djokovic nel post partita - e poi nel secondo set sono rimasto davvero sorpreso da quanto mi sentissi male fisicamente. Abbiamo avuto scambi lunghi, in più ho un po' abbassato il mio livello e ho commesso molti errori non forzati, riuscendo in qualche modo a riportarlo in partita. Ci sono aspetti positivi, ma anche cose che spero non accadano più a partire da come mi sentivo fisicamente in campo nel secondo set. È un po' preoccupante. Non lo so. Non ho infortuni o altro. Ho solo faticato molto a rimanere negli scambi lunghi e a recuperare dopo i punti". Ora Nole affronterà il qualificato statunitense Zachary Svajda al secondo turno.