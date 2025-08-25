Tuttosport.com

Sinner-Kopriva: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming lo US Open in tempo reale

Il tennista azzurro fa il suo esordio nel primo turno dell'ultimo Slam stagionale contro il ceco numero 87 del ranking Atp
2 min
Sinner-Kopriva: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming lo US Open in tempo reale© EPA

Jannik Sinner scenderà in campo martedì 26 agosto non prima delle 17:30 (ore italiane) nel primo turno degli US Open dove affronterà il ceco Kopriva, numero 87 del ranking Atp. L'altoatesino deve riscattare la finale persa a Cincinnati contro Alcaraz, quando fu costretto al ritiro per un malessere nel primo set sul punteggio di 5-0 per lo spagnolo. Il suo avversario di domani è professionista dal 2015: nei circuiti Challenger vanta ben 6 titoli, l'ultimo conquistato quest'anno a Napoli. Kopriva è reduce da due eliminazioni recenti al 1° turno nei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati. Tra Sinner e Kopriva non ci sono precedenti, tra i due sarà un match inedito.

Sinner-Kopriva: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Kopriva, valida per il primo turno degli US Open, è in programma martedì 26 agosto all'Arthur Ashe Stadium e avrà inizio non prima delle 17:30 (ore italiane). In Italia la partita sarà trasmessa in diretta tv via satellite su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

