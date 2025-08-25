Sonego, la chiave US Open: "Sorriso e consapevolezza" per il 46 del mondo

Questione di atteggiamento
A Flushing Meadows Sonego vanta uno "storico" di tre vittorie e sette sconfitte nel main draw: il suo miglior risultato resta il secondo turno (del 2018, del 2019 e del 2023): "Sicuramente ho più consapevolezza rispetto agli anni scorsi. Le condizioni qui sono particolari: i campi e le palline sono diversi, il clima cambia rapidamente ed è difficile adattarsi. Devo avere l'atteggiamento giusto, la giusta positività e riuscire anche a strappare qualche sorriso. È questo quello che voglio trasmettere. Questo è l'ultimo appuntamento importante della stagione, quindi arrivo carico. Quella negli Stati Uniti è sempre una trasferta lunga e impegnativa ma ho vissuto belle emozioni, soprattutto con la finale di doppio raggiunta in coppia con Musetti a Cincinnati"