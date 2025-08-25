Sonego, la chiave US Open: "Sorriso e consapevolezza" per il 46 del mondo

Questione di atteggiamento

- Pronto al debutto agli Us Open, con tanta voglia di divertirsi,. L'azzurro, numero 46 del mondo, si sta preparando per l'esordio di domani sui campi in cemento di New York, contro l'australiano. "Qui non è mai andata benissimo. Ricordo bene la prima volta che ho giocato a Flushing Meadows: ho superato le qualificazioni e ho vinto un turno. Forse quello è stato l'anno più bello. Ora cercherò di viverla come se fosse la prima volta, divertendomi, perché è un torneo speciale, con un'atmosfera bellissima e con tanto pubblico", ha detto il piemontese, ai microfoni di SuperTennis.

A Flushing Meadows Sonego vanta uno "storico" di tre vittorie e sette sconfitte nel main draw: il suo miglior risultato resta il secondo turno (del 2018, del 2019 e del 2023): "Sicuramente ho più consapevolezza rispetto agli anni scorsi. Le condizioni qui sono particolari: i campi e le palline sono diversi, il clima cambia rapidamente ed è difficile adattarsi. Devo avere l'atteggiamento giusto, la giusta positività e riuscire anche a strappare qualche sorriso. È questo quello che voglio trasmettere. Questo è l'ultimo appuntamento importante della stagione, quindi arrivo carico. Quella negli Stati Uniti è sempre una trasferta lunga e impegnativa ma ho vissuto belle emozioni, soprattutto con la finale di doppio raggiunta in coppia con Musetti a Cincinnati"