Sinner-Kopriva: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming lo US Open in tempo reale

Jannik Sinner scenderà in campo martedì 26 agosto non prima delle 17:30 (ore italiane) nel primo turno degli US Open dove affronterà il ceco Kopriva , numero 87 del ranking Atp. L'altoatesino deve riscattare la finale persa a Cincinnati contro Alcaraz , quando fu costretto al ritiro per un malessere nel primo set sul punteggio di 5-0 per lo spagnolo. Il suo avversario è professionista dal 2015: nei circuiti Challenger vanta ben 6 titoli, l'ultimo conquistato quest'anno a Napoli. Kopriva è reduce da due eliminazioni recenti al 1° turno nei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati. Tra Sinner e Kopriva non ci sono precedenti, tra i due sarà un match inedito.

Sinner-Kopriva: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Kopriva, valida per il primo turno degli US Open, è in programma martedì 26 agosto come secondo match sul centrale dello US Open, l'Arthur Ashe Stadium, e avrà inizio non prima delle 17:30 (ore italiane). Prima del match dell'azzurro numero 1 al mondo andrà in scena il duello tra Arango e Swiatek del tabellone femminile. In Italia la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis e SuperTennis (canale 64 del digitale e 212 di Sky), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now e SuperTennix. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

