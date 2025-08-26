NEW YORK (Stati Uniti) - Nessun problema per Jannik Sinner che debutta allo US Open con un comodo successo. Sull'Arthur Ashe Stadium il numero 1 al mondo ha archiviato il ceco Vit Kopriva (numero 87 al mondo e prima volta in carriera in un tabellone Slam) con il punteggio di 6-1 , 6-1 , 6-2 dopo un'ora e 38 minuti. Partita tranquilla per l'azzurro che solo nel 3° set ha concesso 2 palle break (sul 15-40 avanti 4-2, salvandole entrambe). I numeri della partita parlano chiaro: 16 vincenti, 19 errori non forzati (contro 27 dell'avversario), 7 ace con l'83% di prime palle in campo. Al prossimo turno il tennista azzurro affronterà l'australiano Alexei Popyrin in quello che sarà il loro secondo scontro diretto, nel primo fu Popyrin a trionfare (Masters 1000 Madrid nel 2021).

Game set and match Sinner

Sinner manda i titoli di coda, strappa ancora il servizio a Kopriva e chiude con una netta vittoria il suo debutto a Flushing Meadows

Terzo set: Break di Sinner che salva 2 palle break, 5-2!

Al 4° gioco L'azzurro si prende il servizio, scappa sul 4-2 co Kopriva che al 7° gioco spaventa Jannik sul 15-40! Sinner, nuovamente, è implacabile, salva le palle break e vola 5-2

Terzo set: Sinner avanti 2-1

Kopriva comunque lotta in ogni turno e questa volta Jannik ha avuto bisogno di un ace e una prima vincente sul 30-30 per tenere il servizio. Il ceco risponde con un buon turno di servizio tenuto a 15 proprio come Sinner che conduce 2-1.

Secondo Set: Sinner 6-1

Jannik rimonta dallo 0-30 piazzando nuovamente 4 punti consecutivi e poi strappa per la ter<a volta nel set il servizio all'avversario per chiudere la frazione

Secondo set: Doppio break!

Come nel 1° set arriva il 2° break da parte di Sinner (4-1) che chiede l'intervento del fisio per allentare il cerotto sull'anulare della mano destra

Secondo set: Sinner mantiene il controllo, 3-1

Per la prima volta nel match Kopriva tiene tranquillamente il servizio a 0 e mette pressione a Jannik portandosi sullo 0-30! Il numero 1 al mondo non si scompone, piazza 4 punti consecutivi e tiene il servizio.

Secondo set: Subito break Sinner, 2-0!

Le grande difficoltà al servizio del ceco proseguono, battuta persa a 15 con Sinner implacabile a confermare il break ed indirizzare anche il 2° set.

Primo set: Sinner 6-1(27')

Il ceco perde nuovamente la battuta realizzando ancora 2 doppi falli al 4° gioco, Jannik questa volta concede qualcosa (tenuto il servizio a 30) ma conferma anche il secondo break (5-0). Kopriva riesce a tenere il servizio ai vantaggi (5-1) ma poi l'azzurro, con qualche difficoltà (da 40-0 ai vantaggi) chiude i conti in 27 minuti

Primo set: Sinner scappa sul 3-0

Dopo aver tenuto il servizio ai vantaggi, in due prime vincenti, Jannik strappa subito il servizio a Kopriva a 15 (grazie anche a due doppi falli del ceco) e poi lo conferma con un solido turno di battuta tenuto a 0.

Sinner-Kopriva: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Kopriva, valida per il primo turno degli US Open, è in programma martedì 26 agosto come secondo match sul centrale dello US Open, l'Arthur Ashe Stadium, e avrà inizio non prima delle 17:30 (ore italiane). Prima del match dell'azzurro numero 1 al mondo andrà in scena il duello tra Arango e Swiatek del tabellone femminile.

