Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Paolini apre la strada, oggi c’è il poker azzurro

Oltre a Sinner, Arnaldi-Cerundolo, Musetti-Perricard e Schoolkate-Sonego. Cobolli elimina Passaro. Ok Bellucci
Roberto Bertellino
1 min
Paolini apre la strada, oggi c’è il poker azzurro© EPA

Tra gli esordi di oggi agli US Open, nel poker azzurro, c’è anche quello di Lorenzo Sonego, che nello Slam della “Grande Mela” non è mai andato oltre il secondo turno: «Agli US Open ho sempre fatto un po’ più di fatica rispetto agli altri appuntamenti Slam. Non ci sono ragioni precise per spiegarlo – ha detto il torinese - credo si sia trattato di coincidenze che a volte ti favoriscono e in altri casi invec

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte