Musetti rialza la testa, buona la prima allo US Open: chi affronta ora

Successo in rimonta per Lorenzo Musetti, che si aggiudica il primo turno dello Us Open superando il francese numero 36 Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Un score che segue il ko al debutto di Cincinnati contro Benjamin Bonzi (nonché le altre delusioni post Parigi) e che consente al numero 10 al mondo di avanzare nel tabellone del Major newyorkese, dove attende di conoscere l'esito del match tra Quentin Halys e David Goffin. In campo al Flushing Meadows anche Matteo Arnaldi, impegnato contro il numero 18 Atp Francisco Cerundolo.
Sonego sfida Schoolkate
Atteso sul cemento del Flushing Meadows anche Lorenzo Sonego. L'azzurro numero 44 Atp affronterà per la prima volta in carriera l'australiano numero 101 Tristan Schoolkate: appuntamento nella serata italiana di martedì 26 sul campo 12 (incontro preceduto dal match tra Caroline Dolehide e Xinyu Wang). Il vincitore affronterà uno tra Aleksandr Bublik e Marin Cilic.
Us Open: gli italiani in gara
In gara allo Us Open anche Mattia Bellucci e Luciano Darderi, che al primo turno hanno superato rispettivamente Shang Juncheng per 7-6, 1-6, 6-3, 3-0, rit. e Rinky Hijikata per 6-2, 6-1, 6-2. Bene anche Flavio Cobolli, che si è aggiudicato al quinto set il derby contro Francesco Passaro con il finale di 7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3. A lasciare il Flushing Meadows è stato invece Luca Nardi, sconfitto da Tomas Machac con il finale 3-6, 1-6, 1-6.