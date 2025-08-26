Musetti rialza la testa, buona la prima allo US Open: chi affronta ora

Successo in rimonta per Lorenzo Musetti , che si aggiudica il primo turno dello Us Open superando il francese numero 36 Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Un score che segue il ko al debutto di Cincinnati contro Benjamin Bonzi (nonché le altre delusioni post Parigi) e che consente al numero 10 al mondo di avanzare nel tabellone del Major newyorkese, dove attende di conoscere l'esito del match tra Quentin Halys e David Goffin . In campo al Flushing Meadows anche Matteo Arnaldi , impegnato contro il numero 18 Atp Francisco Cerundolo .

Sonego sfida Schoolkate

Atteso sul cemento del Flushing Meadows anche Lorenzo Sonego. L'azzurro numero 44 Atp affronterà per la prima volta in carriera l'australiano numero 101 Tristan Schoolkate: appuntamento nella serata italiana di martedì 26 sul campo 12 (incontro preceduto dal match tra Caroline Dolehide e Xinyu Wang). Il vincitore affronterà uno tra Aleksandr Bublik e Marin Cilic.

Us Open: gli italiani in gara

In gara allo Us Open anche Mattia Bellucci e Luciano Darderi, che al primo turno hanno superato rispettivamente Shang Juncheng per 7-6, 1-6, 6-3, 3-0, rit. e Rinky Hijikata per 6-2, 6-1, 6-2. Bene anche Flavio Cobolli, che si è aggiudicato al quinto set il derby contro Francesco Passaro con il finale di 7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3. A lasciare il Flushing Meadows è stato invece Luca Nardi, sconfitto da Tomas Machac con il finale 3-6, 1-6, 1-6.