Sinner alla... mano: "Tranquilli, succede sempre". Poi la fiducia: "È lui il capo"

Sinner sul taglio di Alcaraz

Invitato a fare il punto sul proprio cammino allo Us Open, Sinner è stato inoltre chiamato a dire la sua in merito al sorprendente taglio di capelli esibito da Carlos Alcaraz all'esordio. Una rasatura che il numero 1 virtuale ha giustificato raccontando di un errore del fratello nel selezionare la misura giusta della macchinetta. "I capelli mi erano cresciuti tanto e ho voluto tagliarsi prima del torneo. Eravamo io e mio fratello, che però non ha capito bene come funziona la macchinetta e me li ha accorciati un po' troppo. A quel punto l’unica soluzione è stata la rasatura completa. È stato bello quando mi sono visto all'ingresso in campo, anche se è stato un po' strano. Senza capelli spero però di essere più veloce". Così, all'azzurro è stato domandato se mai un giorno sarebbe disposto a sacrificare la sua iconica chioma rossa: "C’è qualche possibilità che Jannik Sinner possa seguire quella strada? D'altronde famoso per la tua folta chioma". Questa la replica del 4 volte campione Slam: "No. Però guarda, a lui sta bene tutto. Sia un taglio più lungo che uno molto corto". "E i tuoi fan cosa direbbero?". "Be' , la cosa positiva è che non mi riconoscerebbero nemmeno. Ho una quantità enorme di capelli. Vedrai, in 3 giorni i suoi capelli ricresceranno molto in fretta".