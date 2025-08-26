Sinner alla... mano: "Tranquilli, succede sempre". Poi la fiducia: "È lui il capo"

"È stato bello tornare qui per l'ultimo slam dell'anno, in questa atmosfera bellissima". Così Jannik Sinner commenta l'esordio vincente allo Us Open, che ha visto il campione in carica archiviare in 3 set il match contro ceco Vit Kopriva, risolto senza imprevisti con lo score finale di 6-1, 6-1, 6-2. A contendere il secondo turno all’azzurro sarà Alexei Popyrin, reduce dal successo su Emil Ruusuvuori per 6-3, 6-4, 7-6 e già affrontato nel 2021 a Madrid, quando l'australiano si impose 7-6(5), 6-2. La difesa del titolo a New York vale inoltre la difesa della leadership mondiale dalla rincorsa di Carlos Alcaraz, virtualmente numero 1 al mondo e uscito vincitore dal debutto contro Reilly Opelka per 6-4, 7-5, 6-4. Lo spagnolo, che nel 2022 al Flushing Meadows ha conquistato il suo primo Slam in carriera, divenendo inoltre il più giovane numero 1 nella storia all’età di 19 anni e 4 mesi, affronterà l'altro azzurro in gara Mattia Bellucci, che al primo turno ha a sua volta superato Shang Juncheng: 7-6, 1-6, 6-3, 3-0, rit. lo score.
Sinner: "La mano? Solo una vescica"
Queste le parole del campione in carica di New York: "Sono contento di stare di nuovo bene, ho fatto il possibile per essere al meglio della condizione, ora vedremo cosa succederà. Ho un bellissimo ricordo dello scorso anno, oggi ho iniziato al meglio e sono contento di competere con i migliori del mondo. Ci sono delle cose da migliorare se vogliamo andare avanti in questo torneo, ma è andata bene. Ho chiesto di allenarmi ma Simone Vagnozzi ha detto di no, lui è il capo. Mano? Non c'è da preoccuparsi, la volevo proteggere un pochettino anche se la mano non sta male. Una piccola vescica che mi viene spesso quando non gioco per due tre giorni. La partita è stata positiva ma ci sono cose che vanno migliorate. Le mie sensazioni a volte non combaciano con quello che vedono loro quindi ogni tanto mi fido. Ogni anno è diverso, ogni partita è diversa. Stiamo molto sul pezzo e vedremo come va".
Sinner sul taglio di Alcaraz
Invitato a fare il punto sul proprio cammino allo Us Open, Sinner è stato inoltre chiamato a dire la sua in merito al sorprendente taglio di capelli esibito da Carlos Alcaraz all'esordio. Una rasatura che il numero 1 virtuale ha giustificato raccontando di un errore del fratello nel selezionare la misura giusta della macchinetta. "I capelli mi erano cresciuti tanto e ho voluto tagliarsi prima del torneo. Eravamo io e mio fratello, che però non ha capito bene come funziona la macchinetta e me li ha accorciati un po' troppo. A quel punto l’unica soluzione è stata la rasatura completa. È stato bello quando mi sono visto all'ingresso in campo, anche se è stato un po' strano. Senza capelli spero però di essere più veloce". Così, all'azzurro è stato domandato se mai un giorno sarebbe disposto a sacrificare la sua iconica chioma rossa: "C’è qualche possibilità che Jannik Sinner possa seguire quella strada? D'altronde famoso per la tua folta chioma". Questa la replica del 4 volte campione Slam: "No. Però guarda, a lui sta bene tutto. Sia un taglio più lungo che uno molto corto". "E i tuoi fan cosa direbbero?". "Be' , la cosa positiva è che non mi riconoscerebbero nemmeno. Ho una quantità enorme di capelli. Vedrai, in 3 giorni i suoi capelli ricresceranno molto in fretta".
"È stato bello tornare qui per l'ultimo slam dell'anno, in questa atmosfera bellissima". Così Jannik Sinner commenta l'esordio vincente allo Us Open, che ha visto il campione in carica archiviare in 3 set il match contro ceco Vit Kopriva, risolto senza imprevisti con lo score finale di 6-1, 6-1, 6-2. A contendere il secondo turno all’azzurro sarà Alexei Popyrin, reduce dal successo su Emil Ruusuvuori per 6-3, 6-4, 7-6 e già affrontato nel 2021 a Madrid, quando l'australiano si impose 7-6(5), 6-2. La difesa del titolo a New York vale inoltre la difesa della leadership mondiale dalla rincorsa di Carlos Alcaraz, virtualmente numero 1 al mondo e uscito vincitore dal debutto contro Reilly Opelka per 6-4, 7-5, 6-4. Lo spagnolo, che nel 2022 al Flushing Meadows ha conquistato il suo primo Slam in carriera, divenendo inoltre il più giovane numero 1 nella storia all’età di 19 anni e 4 mesi, affronterà l'altro azzurro in gara Mattia Bellucci, che al primo turno ha a sua volta superato Shang Juncheng: 7-6, 1-6, 6-3, 3-0, rit. lo score.
Sinner: "La mano? Solo una vescica"
Queste le parole del campione in carica di New York: "Sono contento di stare di nuovo bene, ho fatto il possibile per essere al meglio della condizione, ora vedremo cosa succederà. Ho un bellissimo ricordo dello scorso anno, oggi ho iniziato al meglio e sono contento di competere con i migliori del mondo. Ci sono delle cose da migliorare se vogliamo andare avanti in questo torneo, ma è andata bene. Ho chiesto di allenarmi ma Simone Vagnozzi ha detto di no, lui è il capo. Mano? Non c'è da preoccuparsi, la volevo proteggere un pochettino anche se la mano non sta male. Una piccola vescica che mi viene spesso quando non gioco per due tre giorni. La partita è stata positiva ma ci sono cose che vanno migliorate. Le mie sensazioni a volte non combaciano con quello che vedono loro quindi ogni tanto mi fido. Ogni anno è diverso, ogni partita è diversa. Stiamo molto sul pezzo e vedremo come va".