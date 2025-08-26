Sinner-Popyrin: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming lo Us Open in tempo reale

Esordio senza imprevisti per Jannik Sinner, che archivia il primo turno dello Us Open dominando il ceco Vit Kopriva con il finale di 6-1, 6-1, 6-2. Uno score che segue il successo del diretto concorrente in graduatoria Carlos Alcaraz, che al Flushing Meadows si è presentato da numero 1 virtuale superando poi Reilly Opelka per 6-4, 7-5, 6-4. Lo ha fatto sul cemento su cui nel 2022 ha conquistato il suo primo Slam in carriera, laureandosi inoltre il più giovane numero 1 nella storia all’età di 19 anni e 4 mesi. Per il campione azzurro, la difesa del titolo vale dunque la ripresa del comando della leadership mondiale. A contendere all’altoatesino il secondo turno sarà Alexei Popyrin, reduce dalla vittoria su Emil Ruusuvuori per 6-3, 6-4, 7-6. Chi vince affronterà uno tra Denis Shapovalov e Valentin Royer. Lo spagnolo sfiderà invece l’altro azzurro in gara Mattia Bellucci.