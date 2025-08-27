"Nessuno mi riconoscerebbe": Sinner, sangue e vescica e la sfida ad Alcaraz. "Ma ricordo Tommy Paul"

Invitato a fare il punto sul proprio cammino allo Us Open, Sinner è stato inoltre chiamato a dire la sua in merito al sorprendente taglio di capelli esibito da Carlos Alcaraz all'esordi o. Una rasatura che il numero 1 virtuale ha giustificato raccontando di un errore del fratello nel selezionare la misura giusta della macchinetta. "I capelli mi erano cresciuti tanto e ho voluto tagliarsi prima del torneo. Eravamo io e mio fratello, che però non ha capito bene come funziona la macchinetta e me li ha accorciati un po' troppo. A quel punto l’unica soluzione è stata la rasatura completa. È stato bello quando mi sono visto all'ingresso in campo, anche se è stato un po' strano. Senza capelli spero però di essere più veloce". Così, all'azzurro è stato domandato se mai un giorno sarebbe disposto a sacrificare la sua iconica chioma rossa: "C’è qualche possibilità che Jannik Sinner possa seguire quella strada? D'altronde famoso per la tua folta chioma". Questa la replica del 4 volte campione Slam: "No. Però guarda, a lui sta bene tutto. Sia un taglio più lungo che uno molto corto". "E i tuoi fan cosa direbbero?". "Beh, la cosa positiva è che non mi riconoscerebbero nemmeno. Ho una quantità enorme di capelli. Vedrai, in 3 giorni i suoi capelli ricresceranno molto in fretta".

La rivalità con Alcaraz

In conferenza stampa Jannik ha proseguito l'analisi sul suo esordio a Flushing Meadows: "Mi sento in buona forma fisica. Ci sono stati alcuni buoni giorni di allenamento, soprattutto gli ultimi due. Sì, mi sento fisicamente a posto. E' stato anche un buon primo turno, quindi sono molto contento. Vediamo cosa succederà". Nella testa i problemi accusati a Cincinnati, con il numero 1 del mondo che aggiunge: "Considero anche la mia forma fisica e qual è l'obiettivo di giocare le esibizioni. Mi piace sempre giocare o essere pronto per i tornei. Voglio essere pronto e a volte non è il momento giusto o il programma giusto. Non ho mai giocato molte esibizioni e c'è sempre un motivo dietro. Sì, è questo". Alcaraz l'avversario da seguire in una rivalità straordinaria che è pronta a regalare un nuovo appuntamento: "Tre anni fa avevo la sensazione che ci stessimo conoscendo, ovviamente, e in modi diversi, ma non sapevamo nemmeno esattamente cosa aspettarci dal futuro. È lo stesso anche adesso. Non sai cosa sta succedendo. Mi sembra che quando eravamo molto, molto giovani era una specie di partita in cui entri in campo e colpisci. Ora sento che dobbiamo prepararci tatticamente, dobbiamo prepararci anche emotivamente e mentalmente. È tutto diverso: negli ultimi tre anni ci siamo affrontati molte volte e ogni partita che giochiamo è diversa, se guardiamo l'aspetto tattico. Apportiamo degli aggiustamenti, ma sicuramente quella di tre anni fa qui agli US Open è stata una partita importante per vedere anche il nostro picco. È stata sicuramente una delle partite chiave, anche se eravamo molto giovani".