Sonego, rimonta e beffa US Open: fuori al quinto al primo turno. Zverev avanti

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Tristan Schoolkate gioca una delle migliori, se non la migliore, partita della sua carriera e batte Lorenzo Sonego 6-3 7-6(8) 1-6 1-6 7-6(10-6) , tornando al secondo turno dello US Open per il secondo anno consecutivo ed eguagliando il suo miglior risultato Slam. Dopo i primi due set giocati a un livello mai toccato prima, e un lungo calo nel terzo e quarto, l'australiano recupera un break di svantaggio nel quinto e alla fine si impone al tie-break firmando così la vittoria di maggior prestigio in carriera. Mai aveva battuto un avversario così in alto in classifica come il torinese, numero 46 del mondo.

La delusione di Sonego

All'azzurro non bastano 20 ace e il 73% di punti al servizio con la prima, nè i 78 vincenti, ben 13 in più dell'australiano, a fronte di un numero pari di gratuiti, 41 per parte. "Oggi non era la mia giornata, purtroppo non è andata come volevo - commenta l'azzurro -. Ci ho provato, ho lottato, ma lui è stato bravo nei momenti importanti a tirare fuori delle soluzioni incredibili. Fisicamente mi sentivo bene, e anche tennisticamente, ma se guardiamo i numeri lui è stato superiore".

US Open, avanzano Zverev e De Minaur

Sul cemento newyorkese di Flushing Meadows esordio vincente invece per Alexander Zverev e Alex De Minaur. Il tedesco, testa di serie numero 3 e finalista nel 2020, piega il cileno Alejandro Tabilo per 6-2 7-6(4) 6-4 mentre l'australiano, ottavo favorito del seeding, fa suo il derby con O'Connell per 6-3 6-4 6-4.

Tutti gli altri risultati del primo turno degli US Open

Paul (Usa, 14) b. Moller (Den) 6-3 6-3 6-1

Auger-Aliassime (Can, 25) b. Harris (Gbr) 6-4 7-6(8) 6-4

Tsitsipas (Gre, 26) b. Muller (Fra) 4-6 6-0 6-1 7-6(5)

Mochizuki (Jpn) b. Gaston (Fra) 6-4 6-3 6-4

Altmaier (Ger) b. Medjedovic (Srb) 7-5 6-7(3) 7-6(7) 6-7(5) 6-4

Borges (Por) b. Holt (Usa) 6-4 6-2 6-3

Safiullin (Rus) b. Monfils (Fra) 6-4 2-6 6-1 3-6 6-4

Fearnley (Gbr) b. Bautista Agut (Esp) 7-5 6-2 5-7 6-4

