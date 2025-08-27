Clamoroso Musetti, sfida Sinner e Alcaraz: "Il mio sogno l'ho già raggiunto. Ora penso al numero 1"

Le partite che si giocano sulla distanza dei tre set su cinque fanno storia a sé, rappresentano una sorta di altro sport come sono gli stessi giocatori a dire. La riprova la si è avuta ieri con due azzurri in campo, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi . Il primo ha vinto in rimonta il match contro il potente e fastidioso francese, tecnicamente parlando, Giovanni Mpteschi Perricard , omone di oltre due metri che scaglia servizi a velocità impressionante. Il secondo ha perso il suo incontro d’esordio contro il numero 19 del seeding, Francisco Cerundolo , argentino tanto “tosto” quanto educato, dopo una partenza positiva. Riprendiamo dal “Muso” che non è certo arrivato a New York con uno score invidiabile sul cemento americano, se si eccettua la finale di Cincinnati, ma in doppio con Sonego. Per il resto, in singolare, solo una vittoria, a Toronto nel 1000 canadese contro l’australiano Duckworth. Le poche soddisfazioni non generano fiducia, ancor di più se si è reduci da un periodo difficile sotto il profilo fisico come è il caso del carrarino. Così l’avvio del match contro Perricard è stato fotografia del momento.

Musetti, parole importanti. Ora c'è da dimostrarlo

L’azzurro lontano dalla linea di fondo e in difficoltà nella risposta alle bordate del rivale, tenuto in rotta di navigazione dal buon servizio. Il set è arrivato al tie-break ed è bastato un mini break in favore del transalpino, con il cambio campo sul 2-4, a indirizzarlo. Musetti ha incassato il colpo e da gran campione qual è ha aspettato il momento giusto per cambiare il corso del testa a testa. Ha colto il break a metà del secondo parziale e l’ha tenuto fino al termine (6-3). È cambiato anche il suo atteggiamento, diventato propositivo e capace di regalare spettacolo. Altri due break chirurgici, l’ultimo dei quali giunto anche grazie a due doppi falli dell’avversario nonché un recupero del nostro dal 40-0 e servizio Perricard, gli hanno dato il meritato passaggio di turno: "Sono rimasto concentrato – ha detto a caldo l’azzurro – e ho rispettato il piano partita. Sapevo che avrei dovuto sfruttare le poche occasioni che mi avrebbe concesso sul suo servizio e così ho fatto. Sono orgoglioso per questa vittoria e ringrazio il pubblico italiano, sempre numeroso sugli spalti, che mi ha sostenuto molto. Il nostro tennis sta vivendo un momento epocale e sono contentissimo di farne parte. Raggiungere la top ten come ho fatto quest’anno rappresentava il mio sogno da bambino…ora perché non pensare anche al numero 1?".

US Open, Arnaldi si arrende a Cerundolo

Matteo Arnaldi si è invece spento alla distanza dopo aver comandato per due set il confronto con Cerundolo. Avanti 6-3 6-2 e 3-1 non ha chiuso i conti e l’argentino è rinato una volta recuperato il break. Ha preso campo al sanremese che non è più riuscito a contenerne soprattutto lo schema diritto e servizio. Cerundolo ha chiuso dopo 3 ore e 44 minuti gettandosi a terra esausto. Un peccato per Matteo, ovviamente con “il senno di poi”. Buon avvio nel torneo per Denis Shapovalov, che ha fermato l’esperto Fucsovics. Così di Bublik che ha concesso poco a Cilic. Nel femminile esordio austero di Iga Swiatek contro la colombiana Tarango. Oggi nel terzo match dalle 17 cercherà il 3° turno Luciano Darderi che troverà l’americano Spizzirri. Nella notte (all’una, ora italiana) tornerà in gara Jasmine Paolini contro l’americana Jovic.

