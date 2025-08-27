Sinner, riecco Popyrin allo US Open "senza paura": insieme a 14 anni, da Piatti a Madrid

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Liquidata la pratica Kopriva , al secondo turno degli US Open , quarto e ultimo Slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento newyorkese di Flushing Meadows, Jannik Sinner se la vedrà contro Alexei Popyrin , vittorioso al debutto contro Emil Ruusuvuori. I due si conoscono molto bene in quanto entrambi sono cresciuti nell'accademia di Riccardo Piatti . Con l'australiano, l'attuale numero uno della classifica mondiale , fece anche una delle sue prime apparizioni tra i professionisti giocando in coppia nel doppio nell' ITF di Pontedera del 2016 . La loro corsa si fermò ai sedicesimi contro la coppa formata dal'uruguaiano Marcel Felder e dal catanese Antonio Massara, vittoriosi con un doppio 6-3.

Popyrin, mina vagante

Dopo una prima parte di stagione altalenante, l'avversario dell'altoatesino è salito di tono ritrovando i suoi colpi. Non essendo testa di serie, dunque, l'ex numero 21 è una vera e propria mina vagante: "Non essere testa di serie è una situazione diversa per me rispetto a quella che ho vissuto l’anno scorso, ma sento che potrebbe aiutarmi a giocare più liberamente, senza pensare ai punti che difendo. Mi sento molto bene. Ho vissuto un complicato inizio di stagione, ed è questo il motivo per cui sono fuori dalla top30. Le due settimane di pausa che mi sono preso dopo Wimbledon, però, mi hanno aiutato. Mi sento mentalmente riposato", ha dichiarato Popyrin in conferenza stampa.

Popyrin e quel precedente contro Sinner

Superato il primo scoglio, ora se la vedrà contro Sinner, ma niente paura: "Ho espresso un buon livello sia a Toronto che a Cincinnati e penso di poter continuare a migliorare - ha commentato -. Non mi lamento del sorteggio e del tabellone. Sapevo che avrei potuto affrontare i migliori tennisti sin dai primi turni. Voglio concentrarmi solo sul match di primo turno per ora. Se dovessi vincere e giocare poi contro Jannik non sarei così preoccupato, so di cosa sono capace in situazioni come questa“. E in effetti i numeri gli danno ragione: Popyrin è infatti uno dei cinque tennisti ancora in attività ad avere uno score positivo nei precedenti contro il 24enne di San Candido. Nell'unico match tra i due, giocato a Madrid nel 2022, il classe '99 ebbe infatti la meglio aggiudicandosi l'incontro valido per il secondo turno con il punteggio di 7-6(5) 6-2. Insomma, Sinner dovrà stare più attento del solito: Popyrin promette battaglia vera.