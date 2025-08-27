Djokovic batte Svajda in rimonta e avanza al 3° turno, anche Lehecka ok. Draper si ritira

Novak Djokovic batte Zachary Svajda, numero 145 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-7(5) 6-3 6-3 6-1 e accede al terzo turno degli Us Open. Il serbo, testa di serie numero 7, sfiderà il vincente del confronto tra Cameron Norrie e Francisco Comesana. Nel pomeriggio si è qualificato anche Lehecka che ha liquidato in quattro set l'argentino Etcheverry col punteggio di 3-6 6-0 6-2 6-4 e ora se la vedrà con il vincente tra Collignon e Ruud. Ok anche il ceco Machac che ha eliminato il brasiliano Fonseca senza problemi in tre set col punteggio di 7-6 6-2 6-3.