Sinner-Popyrin: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming lo Us Open in tempo reale

Esordio senza imprevisti per Jannik Sinner , che archivia il primo turno dello Us Open dominando il ceco Vit Kopriva con il finale di 6-1, 6-1, 6-2 . Uno score che segue il successo del diretto concorrente in graduatoria Carlos Alcaraz , che al Flushing Meadows si è presentato da numero 1 virtuale superando poi Reilly Opelka per 6-4, 7-5, 6-4. Lo ha fatto sul cemento su cui nel 2022 ha conquistato il suo primo Slam in carriera, laureandosi inoltre il più giovane numero 1 nella storia all’età di 19 anni e 4 mesi. Per il campione azzurro, la difesa del titolo vale dunque la ripresa del comando della leadership mondiale. A contendere all’altoatesino il secondo turno sarà Alexei Popyrin , reduce dalla vittoria su Emil Ruusuvuori per 6-3, 6-4, 7-6. Chi vince affronterà uno tra Denis Shapovalov e Valentin Royer . Lo spagnolo sfiderà invece l’altro azzurro in gara Mattia Bellucci .

Sinner-Popyrin: i precedenti

Sinner e Popyrin si affrontano per la seconda volta in carriera. Il primo precedente rimanda al successo dell’australiano numero 39, che nel 2021 sul rosso di Madrid si aggiudicò il secondo turno con lo score 7-6(5), 6-2.

Sinner-Popyrin: dove vederla

Il match tra Sinner e Popyrin è in programma giovedì 28 agosto sul centrale di Flushing Meadows, l'Arthur Ashe Stadium, come secondo match (dunque intorno alle 19), subito dopo la sfida del tabellone femminile tra l'olandese Suzan Lamens e la polacca Iga Swiatek che inizieranno la loro sfida dalle 17:30 ora italiana (le 11.30 a New York). Sarà possibile assistere all’evento su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e in pay tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (212) e in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now e SuperTennix.

