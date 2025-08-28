Sinner sul velluto, Popyrin ko: "Ora a cena in un ristorante italiano. Gli altri intimoriti? Io..."

NEW YORK (Stati Uniti) - Jannik Sinner stacca senza problemi anche il pass per il 3° turno degli Us Open. Sull'Arthur Ashe Stadium il numero 1 al mondo ha piegato Alexei Popyrin (numero 36 al mondo) con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 in 2 ore e 13 minuti quello che è stato il primo successo in carriera contro l'australiano (1-1). A differenza dell'esordio il tennista azzurro ha dovuto rimboccarsi le maniche soprattutto al 6° gioco del 2° set quando ha salvato 3 palle break in un game da 8 minuti. Sopravvissuto a quello sforzo l'altoatesino ha portato a termine la missione.Al prossimo turno Jannik affronterà chi uscirà vincente dal match tra il francese Valentin Royer ed il canadese Denis Shapovalov. Le parole di Jannik: "Ero concentrato e motivato nel giocare il mio miglior tennis possibile. Sono contento di aver vinto queste due partite senza perdere un set. Devo migliorare il servizio ma onestamente mi sono sentito abbastanza a mio agio. Avversari intimoriti dalla mia aura? Io so il giocatore che sono, non sono quello di qualche anno fa. Nessuno è in quel momento lì, stiamo migliorando tutti. Il tennis sta diventando molto veloce, molto fisico, ma anche tattico. Stiamo preparando le partite tatticamente molto bene, vediamo nel prossimo turno. Dove vado a cenare? Vado a cenare al mio ristorante italiano preferito e domani mi occupo di tornare in campo per migliorare. Non sono superstizioso, conosco qualche ristorante italiano buono dove andiamo di solito. Voglio cercare posti sicuri per evitare problemi, ci sono ottimi ristoranti con persone gentili che mi sostengono".