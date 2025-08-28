Sinner sul velluto, Popyrin ko: "Ora a cena in un ristorante italiano. Gli altri intimoriti? Io..."

NEW YORK (Stati Uniti) - Jannik Sinner stacca senza problemi anche il pass per il 3° turno degli Us Open. Sull'Arthur Ashe Stadium il numero 1 al mondo ha piegato Alexei Popyrin (numero 36 al mondo) con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 in 2 ore e 13 minuti quello che è stato il primo successo in carriera contro l'australiano (1-1). A differenza dell'esordio il tennista azzurro ha dovuto rimboccarsi le maniche soprattutto al 6° gioco del 2° set quando ha salvato 3 palle break in un game da 8 minuti. Sopravvissuto a quello sforzo l'altoatesino ha portato a termine la missione.Al prossimo turno Jannik affronterà chi uscirà vincente dal match tra il francese Valentin Royer ed il canadese Denis Shapovalov. Le parole di Jannik: "Ero concentrato e motivato nel giocare il mio miglior tennis possibile. Sono contento di aver vinto queste due partite senza perdere un set. Devo migliorare il servizio ma onestamente mi sono sentito abbastanza a mio agio. Avversari intimoriti dalla mia aura? Io so il giocatore che sono, non sono quello di qualche anno fa. Nessuno è in quel momento lì, stiamo migliorando tutti. Il tennis sta diventando molto veloce, molto fisico, ma anche tattico. Stiamo preparando le partite tatticamente molto bene, vediamo nel prossimo turno. Dove vado a cenare? Vado a cenare al mio ristorante italiano preferito e domani mi occupo di tornare in campo per migliorare. Non sono superstizioso, conosco qualche ristorante italiano buono dove andiamo di solito. Voglio cercare posti sicuri per evitare problemi, ci sono ottimi ristoranti con persone gentili che mi sostengono".
Game set match Sinner
Jannik cambia marcia, piazza il secondo break nel parziale di 3 giochi consecutivi per mandare i titoli di coda.
Terzo set: Popyrin resta in partita, 3-2
L'azzurro conferma il break e al game successivo si trova 30-40 dopo un doppio fallo dell'avversario; l'australiano però non si arrende e tiene la battuta
Terzo set: Break Sinner, 2-1!
Ancora una volta Popyrin comincia il set al servizio tenendolo e spaventando Sinner portandosi 15-40 sul servizio dell'azzurro; dritto vincente per annullare la prima palla break e servizio-dritto per andare ai vantaggi dove ha la meglio. E come nel 2° set Popyrin va aservire dopo un game combattuto e si trova 0-40; a Jannik basta ancora la prima per il break.
Game 2nd Set Sinner 6-2
Dopo i patemi vissuti nel game precedenza questa volta Jannik non concede nulla e a 15 si prende la seconda frazione!
Secondo set: Jannik salva 3 palle break...e piazza il 2° per il 5-2
Triplo sul servizio Sinner quando l'azzurro si trova prima a servire sotto 30-40, ma rimedia con una solida prima, e poi ai vantaggi con un doppio fallo. Dritto incrociato perfetto per salvare la seconda palla break. Scambio massacrante (30 colpi) vinto da Popyrin con Sinner a tirare in rete il rovescio, terza palla break per l'australiano ma Jannik piazza l'ace di piazzamento! Il servizio viene ancora incontro all'azzurro che chiude un game da 8 minuti per salire 4-2.
Popyrin paga il durissimo game e nel suo turno si trova 0-40 e perde il servizio!
Secondo set: Break confermato ma Popyrin rimane in scia
Sinner conferma il break (3-1) ma l'australiano rimane in partita
Secondo set: Break Sinner, 2-1!
Popyrin tiene il servizio in apertura di set, Sinner fa lo stesso e al game successivo si procura 3 palle break consecutive (0-40); basta la prima all'azzurro per rompere gli indugi
Game 1st Set Sinner: 6-3 (45')
Popyrin con una magia tiene il servizio, l'azzurro va a servire per chiudere la frazione e non fallisce tenendo la battuta a 15.
Primo set: si rimane on-serve, Sinner 5-2
Per la prima volta l'australiano tiene il servizio senza patemi. Jannik invece concede qualcosina (da 30-0 a 30-30) andando per la prima volta ai vantaggi; l'azzurro non trema e con due ottimi scambi tiene la battuta
Primo set: Jannik manca il doppio break ma condue 4-1
Popyrin rimonta dal 15-40 e ai vantaggi, salvando una terza palla break, riesce a salvarsi muovendo il tabellone. L'azzurro per la prma volta fa arrivare l'avversario a 30 (dopo un doppio fallo) ma poi vince un bello scambio e piazza un dritto vincente di controbalzo su ottima risposta dell'australiano.
Primo set: Sinner indirizza subito la frazione, 3-0!
Altro avvio sprint per il numero 1 al mondo: servizio tenuto a 15, break a 30 (sanguinso errore di rovescio di Popyrin sul 30-15) e confermato ancora a 15 per scappare 3-0!
Sinner-Popyrin: i precedenti
Sinner e Popyrin si affrontano per la seconda volta in carriera. Il primo precedente rimanda al successo dell’australiano numero 39, che nel 2021 sul rosso di Madrid si aggiudicò il secondo turno con lo score 7-6(5), 6-2.
