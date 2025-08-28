Darderi sfida Alcaraz al 3° turno degli US Open: Bellucci ko. Paolini avanza

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Per la prima volta in carriera Luciano Darderi approda al terzo turno degli US Open . Il tennista italo-argentino ha infatti sconfitto in quattro set la wild card statunitense Eliot Spizzirri con il punteggio di 6-0 7-6(3) 2-6 6-4 . Seconda volta al terzo turno di uno Slam per l'azzurro - vi era riuscito anche a Wimbledon quest'anno - che è riuscito a fare il salto di qualità anche sul rapido, dopo i soliti ottimi risultati su terra rossa. "Mi è cambiata un po' la testa in questo torneo. Sono migliorato molto, sia sotto l'aspetto mentale sia sotto quello fisico, e questo salto mi porta anche a migliorare il tennis, ad essere più veloce e aggressivo. Vincere sulla terra mi ha dato fiducia perché mi fa capire che posso esprimere un buon tennis anche qui", le parole, in conferenza stampa, di Darderi, che si troverà di fronte al prossimo turno la testa di serie numero 2 Carlos Alcaraz.

Alcaraz, tutto facile contro Bellucci

Lo spagnolo, campione a New York nel 2022, ha dominato in tre set l'altro azzurro: Mattia Bellucci. Niente da fare per il tennista di Busto Arsizio, che è riuscito a racimolare solamente quattro game in tutto l'incontro, per il 6-1 6-0 6-3 finale. "Scendere in campo, su un Centrale così grande, già durante il riscaldamento è stato particolarmente emozionante. Sono stato in grossa difficoltà ma ho cercato sempre di tenere un certo atteggiamento durante tutta la partita", le parole, a SuperTennis, di Bellucci.

Paolini ok: dopo Jovic ecco Vondrousova

Nel tabellone femminile avanza Jasmine Paolini. La testa di serie numero 7 regola la statunitense Iva Jovic con un doppio 6-3 e si giocherà un posto negli ottavi di finale con la ceca Marketa Vondrousova, uscita vincente dalla sfida con Kessler per 7-6(7) 6-2. "Qualche alto e basso, specialmente nel finale dove ero più nervosa. Ma sono contenta perché nei momenti importanti mi sono fatta trovare là. Iva (Jovic ndr) è una grande giocatrice, a Indian Wells ci avevo vinto al terzo quest'anno e sapevo di dover dare il massimo per batterla. Spero di continuare a fare un buon torneo. Penso un turno dopo l'altro qui a New York, guardare troppo avanti potrebbe essere pericoloso", le parole, nell'intervista in campo, di Paolini, che sale virtualmente al sesto posto della classifica Wta.

