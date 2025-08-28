Alcaraz felice: "Mai avuto un rendimento così costante". Poi rivela: "Penso che quella partita..."

" Penso di aver giocato un match molto solido . Mi ero prefissato degli obiettivi e sono riuscito a rispettarli, anche se sento di poter migliorare ancora: in generale, sono molto soddisfatto della mia prestazione, pur riconoscendo che Bellucci non ha giocato il suo miglior tennis" . Così Carlos Alcaraz commenta il successo su Mattia Bellucci , valido per il secondo turno dello Us Open. Il numero 1 Atp virtuale ha superato l'azzurro numero 62 con lo score 6-1, 6-0, 6-3. Un successo che consente al 5 volte campione Slam di procedere nella marcia verso il ritorno in vetta alla classifica mondiale, dove si era già accomodato la prima volta nel 2022 dopo avere trionfato al Flushing Meadows, divenendo inoltre il più giovane numero 1 della storia all'età di 19 anni e 4 mesi. A contendere l'accesso agli ottavi di finale del Major newyorkese (nel caso sarebbe il quarto in carriera) sarà l'altro azzurro in gara Luciano Darderi , reduce dalla vittoria in 4 set sullo statunitense Eliot Spizirri per 6-0, 7-6, 2-6, 6-4: nessun precedente tra i due. Il vincitore affronterà uno tra Benjamin Bonzi ( spettatore in campo dell'impressionante sfruriata di Daniil Medvedev ) e Arthur Rinderknech . Quanto al diretto concorrente in graduatoria, Jannik Sinner affronterà Alexei Popyrin giovedì 28 sul cemento dell'Arthur Ashe subito dopo il match Swiatek - Lamens .

Sinner-Alcaraz: la lotta per la vetta Atp

Se il 2024 è entrato nella storia come un'annata senza precedenti nella tradizione del tennis italiano, il 2025 ha visto i primi due tennisti al mondo trincerarsi in un duello che, terminata la stagione sull'erba, era destinato a infiammare la vetta del ranking Atp sulla seconda stagione del cemento. Complici lo stop di 3 mesi per il campione azzurro e i 6 titoli conquistati dallo spagnolo. Con due finali Slam e due Masters, Sinner e Alcaraz hanno reso la corsa ai Big Titles una loro esclusiva. Dopo Roland Garros e Wimbledon, i due si contendono ora lo Us Open, che vede l'altoatesino costretto a difendere il titolo per non dover cedere la leadership mondiale, e lo spagnolo inseguire la missione del ritorno in vetta lì dove ci era riuscito la prima volta. Per riprendersi il trono inoltre, il campione in carica deve augurarsi che il rivale non pareggi il suo cammino a New York, considerato che il murciano è però già qualificato al terzo turno. Sinner torna ovvero numero 1 se:

Trionfa in finale

Perde in finale contro un avversario diverso da Alcaraz

Perde in semifinale e Alcaraz non si qualifica oltre i quarti

Perde ai quarti e Alcaraz non si qualifica oltre gli ottavi

Perde agli ottavi e Alcaraz non si qualifica oltre il terzo turno

Alcaraz: "Oggi devi giocare d'anticipo"

Queste invece le parole di Alcaraz, intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul proprio cammino a New York: "Ho sempre puntato tanto sulla risposta colpo perché lo ritengo fondamentale, in quanto è quello che dà il via agli scambi. In un’epoca come questa, dove ci sono molti giocatori dotati di un ottimo servizio, bisogna essere sempre focalizzati sulla risposta, cercando di giocare sempre d’anticipo. Se rispondi bene, ti metti fin da subito in una posizione di vantaggio e questa è la cosa che mi piace di più. Non ci sono segreti, mi concentro tanto su questo fondamentale durante gli allenamenti e presto attenzione ai dati provenienti dalle mie partite. Sto giocando un tennis fantastico, ho ancora degli alti e bassi ma sento di poter dare il massimo in ogni partita. In questo periodo ho imparato a prendermi qualche giorno di pausa tra un torneo e l’altro: questa cosa mi ha aiutato parecchio ad affrontare l’evento successivo con più energie fisiche e mentali, necessarie per puntare sempre al top".