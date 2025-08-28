Tuttosport.com

Sinner-Musetti-Cobolli: grand’Italia serve il tris

Gli azzurri, nella parte alta del tabellone, puntano a sfidarsi nei derby. Jannik con Popyrin, l’esperto Goffin per Lorenzo e Flavio sfida Brooksby
Daniele Azzolini
1 min
TennismusettiCobolli
Sinner-Musetti-Cobolli: grand’Italia serve il tris© EPA

«Lui è meglio di me». Con la semplicità che fa da supporto ai ragionamenti accurati, Jannik presentò così Lorenzo Musetti al pubblico televisivo del tennis che ancora non lo conosceva. Anno 2020, il primo della pandemia. Gli Internazionali si giocarono a settembre, a porte chiuse, infilati tra gli US Open e il Roland Garros, in un calendario rabberciato (furono 40 i tornei annullati) e riscritto più volte che mischiava t

