NEW YORK (Stati Unit) - Buona anche la seconda per Lorenzo Musetti agli Us Open. Il tennista carrarino ha archiviato senza patemi il belga David Goffin (numero 80 al mondo) con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-2 in due ore.
Musetti parte forte (3-0), viene ripreso (4-4) ma da quel momento la partita cambia volto: l'azzurro piazza 8 giochi consecutivi per vincere sia la prima frazione (6-4) che la seconda con un secco 6-0! Momento di flessione ad inizio 3° set (sotto 2-0) ma poi Musetti rientra con un altro super parziale di 6 giochi a 0 per mandare i titoli di coda: "Ho giocato una partita intensa perché contro Davidnon sai mai come può svilupparsi un match e lui è stato molto solido. Io ho giocato un'ottima partita specialmente nel terzo set quando lui ha iniziato forte, e sono molto contento. Oggi sono stato più aggressivo, è un aspetto su cui stiamo lavorando molto specialmente su questa superficie, e così il dritto, un'arma che oggi ho utilizzato molto bene".
Stoico Cobolli! Battuto Brooksby in 5 set
E sarà derby a New York! Un mai domo Flavio Cobolli batte in 5 set Jenson Brooksby, stacca il pass per il 3° turno agli Us Open e si regala la sfida tuttta azzurra contro Lorenzo Musetti. Sul campo 17 di Flushing Meadows il romano si è imposto per 5-7, 6-3, 6-4, 2-6, 7-6(3) dopo 4 ore e mezza.
Flavio recupera il break di svantaggio all'8° gioco del 1° set (4-4) ma l'americano è una continua insidia e all'11° gioco si riprende il break di vantaggio chiudendo 7-5 dopo 71 minuti in una frazione che ha visto Flavio fronteggiare 10 palle break. Brooksby cavalca l'inerzia iniziando la seconda frazione con break volando sul 2-0 ma nel momento della massima difficoltà ecco la reazione del romano: 5 giochi consecutivi per fare suo il set 6-3 in 37 minuti.
Terzo set battaglia serrata e se c'è da lottare Cobolli non si tira indietro: break al 9° gioco per andare a servire per il set e non fallire per il 6-4. Il beniamino di casa non molla, vince il 4° set (6-2) ma paga lo sforzo nell'ultimo decisivo set: il romano vola 3-1 ed è 0-40 per poter azzannare la partita...ma senza riuscirsi. La partita vive sul servizio azzurro che all'8° gioco vive il momento clou: da 0-40 ai vantaggi per portarsi 5-3! Cobolli va a sevire per il match ed arriva a match-point (40-30) ma Brooksby lo annulla. Arriva il 4° ace per il 2° match-point ma l'americano annulla pure questo con risposta diretta e si guadagna una palla break, Cobolli sbaglia il dritto e si va al super tie-break. L'italiano mostra gli attributi e fa suo il match grazie ad un grande super tie-break da 10-3