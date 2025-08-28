NEW YORK (Stati Unit) - Buona anche la seconda per Lorenzo Musetti agli Us Open. Il tennista carrarino ha archiviato senza patemi il belga David Goffin (numero 80 al mondo) con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-2 in due ore.

Musetti parte forte (3-0), viene ripreso (4-4) ma da quel momento la partita cambia volto: l'azzurro piazza 8 giochi consecutivi per vincere sia la prima frazione (6-4) che la seconda con un secco 6-0! Momento di flessione ad inizio 3° set (sotto 2-0) ma poi Musetti rientra con un altro super parziale di 6 giochi a 0 per mandare i titoli di coda: "Ho giocato una partita intensa perché contro Davidnon sai mai come può svilupparsi un match e lui è stato molto solido. Io ho giocato un'ottima partita specialmente nel terzo set quando lui ha iniziato forte, e sono molto contento. Oggi sono stato più aggressivo, è un aspetto su cui stiamo lavorando molto specialmente su questa superficie, e così il dritto, un'arma che oggi ho utilizzato molto bene".