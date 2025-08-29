Sinner, “Alcaraz totale” e il derby azzurro: “Sono cose che vorrei vedere ai quarti di finale”

Jannik Sinner centra per la quinta volta consecutiva il terzo turno a Flushing Meadows ed eguaglia il record di Roger Federer nelle prime 50 partite giocate sul cemento negli Slam con 41 vittorie e 9 sconfitte: questo il verdetto del successo nella sfida contro l’australiano Popyrin . Vittoria arrivata in scioltezza con la capacità che hanno solo i grandi campioni di rendere tutto facile, il numero 1 del mondo ha fatto la sua analisi in conferenza stampa: “È stata una prestazione molto, molto solida. Ho avuto la sensazione che nessuno dei due abbia servito particolarmente bene oggi; ci sono stati molti scambi da fondo campo e lì mi sono sentito abbastanza a mio agio. Sono molto felice del modo in cui ho superato questo turno”.

La sfida a Shapovalov

Ora la sfida contro Denis Shapovalov: “E’ un giocatore pericolosissimo, ha grande potenziale, serve molto bene, è molto talentuoso. Devo stare molto attento: sarà una partita tattica fino a un certo punto. È fondamentale iniziare a servire meglio, contro un giocatore così il servizio sarà molto importante. Cercherò di avere intensità da fondo campo, essere solido e spingere nel modo giusto. Devo provare a rispondere il più possibile, perché serve benissimo. Speriamo sia una bella partita”. “È imprevedibile - prosegue nell’analisi del gioco del mancino canadese -. Ha un grande servizio, è forte fisicamente e molto veloce, senza punti deboli nel gioco. Sa fare tutto e questo rende la sfida molto difficile. Non lo affronto da tanto tempo, quindi sarà una nuova sfida”.

Aspettando Alcaraz

Contro Shapovalov la possibilità di continuare il percorso nella difesa al titolo degli Us Open: “Come dico sempre, io non difendo il titolo ma cerco di vincere il titolo. In ogni torneo si parte da zero e bisogna inseguire trofei e buone prestazioni. Qui so che c’è molto in palio anche per il finale di stagione, ma il mio obiettivo è giocare al meglio e vedere cosa succede; il resto non posso controllarlo. L'esperienza australiana mi ha aiutato, ma qui ci sono situazioni diverse: le condizioni, la mentalità. Si cresce da inizio a fine stagione, quindi tutto è un po’ diverso. Sono sfide importanti, sono motivato a viverle”. A New York tutti si aspettano una finale tra l’azzurro e Carlos Alcaraz con Jannik che conclude: “Carlos è un giocatore totale, lo ha dimostrato vincendo su tutte le superfici: Roland Garros, Wimbledon, e qui agli Us Open. Sa come giocare ovunque, e lo sta facendo molto bene; non sbaglia quasi mai, ed è in grande fiducia. Nelle nostre sfide la preparazione tattica del match cambia a seconda delle superfici; ha tante soluzioni e può adattarsi a diversi stili di gioco, risolvendo molti problemi. Ci sono tanti aspetti che lo rendono difficile da affrontare, ma è bello per il tennis averlo: è uno spettacolo e la gente lo ama”.