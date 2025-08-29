Sinner-Shapovalov: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli US Open in tempo reale  

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Liquidata la pratica Kopriva al debutto (6-1 6-1 6-2), Jannik Sinner supera in tre set anche Popyrin (6-3 6-2 6-2) e vola al terzo turno degli US Open , ultimo Slam della stagione, dove sabato 30 agosto, non prima delle 17 italiane , sfiderà il canadese Denis Shapovalov , vittorioso in quattro set sul francese Valentin Royer (7-6, 3-6, 7-6, 6-3) dopo aver battuto all'esordio Marton Fucsovics 3-0 (6-4, 6-4, 6-0). Con il successo contro l'australiano, il numero uno al mondo porta a 41 il conto delle vittorie nelle prime 50 partite giocate negli Slam sul duro come Roger Federer . L'azzurro, chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, sa che ora lo attendo una vera e propria battaglia: "Shapovalov è un giocatore molto talentuoso, con un potenziale enorme - commenta dopo aver superato Popyrin -. Vediamo cosa succede, ma mi aspetto una partita molto dura, e poi si vedrà come andrà. È imprevedibile. Ha un grande servizio. Fisicamente è forte, è molto veloce, e non ha punti deboli nel suo gioco. Sa fare tutto, e questo rende la sfida molto complicata. Ma non vedo l’ora di affrontarlo. Speriamo che sia una bella partita. Lui ha un potenziale enorme. Lo ha dimostrato più e più volte. Quindi devo stare molto attento". Dall'altro lato, il canadese è consapevole di aver bisogno di una partita perfetta, ma ha ben chiaro il suo piano gara: "Lui ha molti punti di forza, essendo il giocatore che è. Non ha molti punti deboli. Ovviamente è solido da tutte le posizioni. Dovrò dettare il gioco e provare a fare il mio e puntare sui miei colpi. Non mi concederà molto durante la partita. Devo solo prendere quello che posso da lui, cogliere le opportunità quando si presentano e cercare di rimanere aggressivo e non lasciargli dettare troppo il gioco. Sono questi i tipi di partite per cui vivo. Mi piace giocarle, quindi non vedo l’ora". Chi vince affronta agli ottavi uno tra Bublik e Paul .

Sinner-Shapovalov: diretta tv e streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov, valida per il terzo turno degli US Open, ultimo Slam della stagione, è in programma sabato 30 agosto non prima delle ore 17 italiane, e sarà visibile in diretta su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212) e su Sky Spor Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

I precedenti tra Sinner e Shapovalov

L’unico precedente sul circuito maggiore tra i due risale agli Australian Open 2021, un’era geologica nel tennis, tanto che il nordamericano era la testa di serie numero 11 e l’azzurro non era compreso tra i 32 giocatori protetti dal seeding. La sfida si consumò al primo turno e ad imporsi, al termine di cinque set molto duri fisicamente, fu Denis Shapovalov, che ebbe la meglio con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4, mentre Sinner concluse praticamente sulle gambe, giocando da fermo nelle fasi conclusive. Quattro anni e mezzo dopo la situazione si è capovolta e di certo sarà tutta un'altra storia.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito