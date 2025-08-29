Sinner-Shapovalov: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli US Open in tempo reale  

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Liquidata la pratica Kopriva al debutto (6-1 6-1 6-2), Jannik Sinner supera in tre set anche Popyrin (6-3 6-2 6-2) e vola al terzo turno degli US Open, ultimo Slam della stagione, dove sabato 30 agosto, non prima delle 17 italiane, sfiderà il canadese Denis Shapovalov, vittorioso in quattro set sul francese Valentin Royer (7-6, 3-6, 7-6, 6-3) dopo aver battuto all'esordio Marton Fucsovics 3-0 (6-4, 6-4, 6-0). Con il successo contro l'australiano, il numero uno al mondo porta a 41 il conto delle vittorie nelle prime 50 partite giocate negli Slam sul duro come Roger Federer. L'azzurro, chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, sa che ora lo attendo una vera e propria battaglia: "Shapovalov è un giocatore molto talentuoso, con un potenziale enorme - commenta dopo aver superato Popyrin -. Vediamo cosa succede, ma mi aspetto una partita molto dura, e poi si vedrà come andrà. È imprevedibile. Ha un grande servizio. Fisicamente è forte, è molto veloce, e non ha punti deboli nel suo gioco. Sa fare tutto, e questo rende la sfida molto complicata. Ma non vedo l’ora di affrontarlo. Speriamo che sia una bella partita. Lui ha un potenziale enorme. Lo ha dimostrato più e più volte. Quindi devo stare molto attento". Dall'altro lato, il canadese è consapevole di aver bisogno di una partita perfetta, ma ha ben chiaro il suo piano gara: "Lui ha molti punti di forza, essendo il giocatore che è. Non ha molti punti deboli. Ovviamente è solido da tutte le posizioni. Dovrò dettare il gioco e provare a fare il mio e puntare sui miei colpi. Non mi concederà molto durante la partita. Devo solo prendere quello che posso da lui, cogliere le opportunità quando si presentano e cercare di rimanere aggressivo e non lasciargli dettare troppo il gioco. Sono questi i tipi di partite per cui vivo. Mi piace giocarle, quindi non vedo l’ora". Chi vince affronta agli ottavi uno tra Bublik e Paul.
Sinner-Shapovalov: diretta tv e streaming
La sfida tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov, valida per il terzo turno degli US Open, ultimo Slam della stagione, è in programma sabato 30 agosto non prima delle ore 17 italiane, e sarà visibile in diretta su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212) e su Sky Spor Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
I precedenti tra Sinner e Shapovalov
L’unico precedente sul circuito maggiore tra i due risale agli Australian Open 2021, un’era geologica nel tennis, tanto che il nordamericano era la testa di serie numero 11 e l’azzurro non era compreso tra i 32 giocatori protetti dal seeding. La sfida si consumò al primo turno e ad imporsi, al termine di cinque set molto duri fisicamente, fu Denis Shapovalov, che ebbe la meglio con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4, mentre Sinner concluse praticamente sulle gambe, giocando da fermo nelle fasi conclusive. Quattro anni e mezzo dopo la situazione si è capovolta e di certo sarà tutta un'altra storia.
