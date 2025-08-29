Darderi, tutto contro Alcaraz: "Me lo merito e non temo nulla, una partita come tante"

Per la prima volta in carriera al 3° turno nella Grande Mela, meno di due mesi dopo esserci riuscito anche a Wimbledon . Luciano Darderi non è solo un combattente da terra battuta, superficie dove in luglio ha piazzato la doppietta vincente back-to-back Bastaad e Umago . Lo ha dimostrato superando in 4 set, con il punteggio di 6-0 7-6(3) 2-6 6-4 un giocatore avvezzo a questa superficie come Eliot Spizzirri (n.127 Atp, wild card), passato attraverso il college prima di frequentare il tour con continuità. Lo ha fatto senza correre troppi rischi il 23enne nato a Villa Gesell, capace di dominare il primo set, in spinta continua con servizio e diritto e sporcando di più la palla con il rovescio, recuperare un break di svantaggio nel secondo (il 23enne di Stamford, Connecticut, ha servito sul 5-3) salvando anche un set-point sul 6-5 con una prima vincente, e ritrovare il suo tennis nel quarto parziale dopo l’unico passaggio a vuoto che gli era costato la terza frazione.

Best ranking

Dopo l’ultimo, faticoso, punto l’italiano nato in Argentina si è lasciato cadere a terra, in un misto tra gioia e un piccolo crampo al quadricipite, prima dell’immancabile bacio al tatuaggio dedicato a nonna Elisa. «E’ stata una partita dura mentalmente – spiega ‘Lucio’, che con questo risultato eguaglia il suo best ranking al 32° posto - anche se ero superiore di classifica. Devo dedicare questo successo a mio padre, che da sempre mi supporta. Vincere sulla terra mi ha dato fiducia perché mi fa capire che posso esprimere un buon tennis anche sul cemento. Mi è cambiata un po’ la testa in questo torneo, sono migliorato sotto l’aspetto mentale e fisico, e questo sul piano del gioco mi porta ad essere più veloce e aggressivo».

Ora Alcaraz

Progressi necessari perché oggi dall’altra parte della rete troverà Carlos Alcaraz, che non ha dato scampo a Mattia Bellucci (6-1 6-0 6-3) nella notte italiana fra mercoledì e giovedì, risultata fatale tra le teste di serie al danese Holger Rune, piegato 7-5 al 5° dal tedesco Jan Lennard Struff, e al ceco Jacub Mensik, eliminato a sorpresa in 5 set dal francese Ugo Blanchet. E’ apparso in gran forma il murciano, in grado di sciorinare il suo repertorio tra accelerazioni dal fondo, ace, discese a rete e palle corte così da centrare la sua vittoria n.19 a Flushing Meadows e inviare un messaggio chiaro ai rivali. «Penso di aver giocato un match molto solido – il commento del n.2 del mondo, che da Monte-Carlo ha sempre centrato la finale negli ultimi sette eventi disputati - Mi ero prefissato degli obiettivi e sono riuscito a rispettarli, anche se sento di poter migliorare ancora». «Arrivare a giocare sull’Arthur Ashe, lo stadio più grande del mondo, è stato un pensiero fisso fin dal sorteggio – ammette Darderi – Sarà bellissimo affrontare Alcaraz, penso di meritarmelo. Non ho paura di nulla, è una partita di tennis come tante».