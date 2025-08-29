Sinner e Alcaraz a cena insieme: svelata l'osteria italiana dei campioni a New York

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vanno a cena nello stesso ristorante a New York. I due campioni di tennis impegnati negli US Open al Flushing Meadows in questi giorni sono stati a cena dopo le partite all'Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan. "Ogni anno, Sinner viene all'Osteria Delbianco, e' sempre un piacere averlo da noi durante gli US Open", si legge sull'account Instagram del ristorante, che ha postato alcune foto dell'altoatesino con lo chef Diego e i manager. Mentre in un'altra foto e' Alcaraz a comparire , con il messaggio: "Serviamo i sapori italiani al campione Carlos".

La storia dell'Osteria italiana

Come si legge sul sito del locale, lo chef Diego ha completato la scuola di cucina nella sua regione natale, l'Emilia Romagna, e ha lavorato per diversi anni nella sua città, Riccione, dove ha affinato la sua passione per la cucina autentica e tradizionale del Nord Italia. Dall'Italia si è poi trasferito prima a Parigi, lavorando presso il ristorante di Alain Ducasse al Plaza Athenée, e poi a New York, dove ha trascorso un decennio sviluppando il suo stile personale. Nel 2020, il suo sogno di aprire un suo ristorante si è finalmente avverato. Profondamente influenzato dalla cucina della nonna Maria Delbianco (da cui il ristorante prende il nome), il menu rappresenta un ritorno alle radici culinarie dello chef: ci sono piatti tradizionali del Nord Italia - carni e verdure alla griglia, zuppe e pasta fresca - con specialità emiliane, tra cui le ricette della famiglia Delbianco, oltre a un'ampia carta di vini.