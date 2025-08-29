Paolini eliminata al terzo turno dagli US Open: pesante sconfitta contro Vondrousova

Jasmine Paolini si ferma al terzo turno degli Us Open 2025 . La tennista toscana, settima forza del tabellone, cede in due set all'ex campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova . 7-6(4) 6-1, in un'ora e 28 minuti di gioco, il punteggio in favore della ceca n.60 Wta, che agli ottavi incontrerà la kazaka Elena Rybakina . Nel corso del primo set ha regnato sovrano l'equilibrio tra le due tenniste, con la Paolini portatasi progressivamente in vantaggio di un game, al quale ha risposto costantemente presente la Vondrousova, con quest'ultima che ha portato il gioco sul 6-6 e conquistando il primo set al tie-break, terminato 7-4 a favore della tennista ceca. Tutt'altra storia, invece, quella raccontata dal secondo set, che ha visto 'Jas' in profonda difficoltà, breakkata addirittura due volte da Vondrousova, la quale ha posto la parola fine al match a seguito di un set decisamente dominato: 6-1 il punteggio finale.

Delusione Paolini: l'azzurra saluta gli US Open

Abbastanza sorprendente la sconfitta della tennista azzurra, finalista a Cincinnati proprio alla vigilia dello Slam newyorkese, che arrivava a questa sfida con un ruolino di marcia decisamente positivo: otto vittorie nelle ultime nove partite disputate dalla tennista azzurra e 19 successi nei 24 incontri disputati contro avversarie fuori dalla Top 50 nel 2025. Ciò che ha sorpreso maggiormente è, senza dubbio, la differenza di punteggio tra il primo ed il secondo set: se dal primo le possibilità di rientrare nel match per 'Jas' sembravano abbastanza elevate, il secondo ha comunicato tutt'altro, con la Paolini in netta difficoltà contro la tennista ceca. Dall’altra parte della rete, infatti, ha trovato una Vondrousova, campionessa a Wimbledon nel 2023 e finalista al Roland Garros nel 2019, che ha trovato forza ed energie da un primo set in cui ha fatto molta più fatica dell’azzurra ma che ha dominato al tie-break, con cui ha strappato la qualificazione agli ottavi di finale degli US Open.