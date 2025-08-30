Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Sinner di rimonta vola agli ottavi dello US Open: a Shapovalov solo il primo set

Il numero 1 soffre, lotta e alla fine piega in quattro set un ottimo canadese per avanzare a Flushing Meadows
9 min
TennissinnerShapovalov

NEW YORK (Stati Uniti) - Questa volta Jannik Sinner ha dovuto rimboccarsi le maniche per avanzare agli ottavi di finale degli Us Open. Sull'Arthur Ashe Court il numero 1 azzurro ha rimontato un set di svantaggio per avere la meglio su Denis Shapovalov (numero 27 al mondo) per 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 dopo 3 ore e 11 minuti
Prima frazione molto complicata per Jannik, 9 vincenti, 11 errori gratuiti e ben 4 doppi falli di cui 2 al 12° gioco fatali per perdere un set dove l'azzurro aveva rimontato sotto 5-3. Si conferma partita ostica per Jannik che, malgrado le grandi difficoltà con la prima di servizio, riesce a pareggiare il conto dei set ma ad inizio 3° subisce subito il break (3-0). Dopo aver rischiato il doppio-break arriva la reazione del campione: dal possibile 0-4 piazza un parziale di 6 game consecutivi per prendersi di forza il set per 6-3. Shapovalov accusa il colpo ed il parziale dell'azzurro sale a 9 giochi filati per portarsi 3-0 nel 4° mandare i titoli di coda . Al prossimo turno Sinner attende il vincente della sfida tra Tommy Paul e quel Alexander Bublik che sconfisse Jannik al torneo di Halle.

Game set and match Sinner!

Shapovalov tiene a 0 la battuta con Sinner già focalizzato sul suo turno per chiudere il match: il canadese ci prova portandosi a palla break sul 30-40! Seconda vincente di Jannik per andare ai vantaggi, prima e smash per il Match-Point e poi dritto vincente

Quarto set: Sinner 5-2

Shapovalov rischia il KO tecnico ma salva la palla break per restare in sia (4-2) ma dall'altra parte trova un muro: altro turno di battuta tenuto saldamente (a 0) dall'italiano che vede il traguardo sul 5-2

Quarto set: Sinner conduce 4-1

Il canadese esce dal tunnell tenendo ai vantaggi il servizio ma Jannik ormai è "on fire"  e non concede più nulla nei suoi turni salendo al 69% di prime palle.

Quarto set: Shapovalov cede, break Sinner scappa 3-0!

Per la prima volta nel match è Jannik a partire al servizio tenendolo a 15. Il canadese non esce dal buco nero del terzo set e ai vantaggi cede per la quarta volta consecutiva la battuta. Jannik è padrone del match e non perdona per il 3-0!

Game 3rd set Sinner 6-3!

Jannik torna a tenere il servizio con fiducia, sfrutta il momeno di blackout dell'avversario e a 15 gli strappa per la terza volta il servizio per concludere un pazzsco parziale di 6 giochi consecutivi potandosi 2 set a 1-

Terzo set: Sinner la ribalta! Break e 4-3!

Con qualche brivido di troppo Sinner rimonta dallo 0-30 e rientra definitivamente nel set (3-3). Passaggio a vuoto di Shapovalov che si trova 0-40; annulla la prima con una bella volèe, la seconda con due bei dritti e anche la terza con il nastro che ferma il dritto anomalo di Jannik. Scambio rocambolesco se non clamoroso tra colpi imprevisti e salvataggi clamorosi che premiano Sinner per la quarta palla break....e doppio fallo (3° del game) per il break

Terzo set: Sinner annulla una palla break...e piazza il contro-break! 3-2

Sinner conferma il momento non semplice trovandosi a fronteggiare un'altra palla break sul 30-40 dopo un brutto errore di rovescio. Il canadese regala il punto del 40-40 e ai vantaggi Jannik riesce a chiudere per entrare nel set portandosi anche 0-30 sulla battuta dell'avversario. Si va ai vantaggi con Sinner costretto a cambiare una scarpa dopo la rottura di una stringa. Shapovalov pasticcia e rimedia: back rete salavato da un ace, doppio fallo salvato da un gran dritto lungolinea, dritto fuori...e rovescio fuori per il contro-break di Jannik!

Terzo set: Break di Shapovalov e confermato, 3-0!

Shapovalov non subisce il contraccolpo del set perso: tiene il suo servizio e poi si porta sul 15-40 sul servizio Jannik! L'azzurro annulla la prima forzando l'avversario all'errore ma non la seconda tirando in rete il dritto. Il canadese conferma il buon momento e a 0 conferma il break per scappare sul 3-0!

Game 2nd set Sinner 6-4

L'azzurro mantiene il sangue freddo, gioca molto bene i primi due punti (30-0) e a 0 chiude la frazione pareggiando il conto dei set

Secondo set: Sinner 5-4

Con personalità Jannik conferma il break (5-3), Shapovalov soffre ancora nel suo turno ma a 30 riesce a restare in scia

Secondo set: Break Sinner! Conduce 4-3

Turno non semplice per Jannik costretto ai vantaggi ma con un bel dritto lungolinea si porta avanti e poi chiude (3-3). Scampato il pericolo Sinner mette pressione a Shapovalov portandosi 0-40: gli basta la prima forzando il rovescio in rete all'avversario e c'è il break!

Secondo set: Shapovalov 3-2

Buon turno di battuta di Jannik (a 15), meglio quello del canadese a 0.

Secondo set: Shapovalov 2-1

Canadese inizia al servizio tenendolo a 15, Sinner a 30 e porta ai vantaggi l'avversario al game successivo: due solide prime tolgono le castagne dal fuoco per Denis

Game 1st Set Shapovalov 7-5

Turno di battuta condizionato da 2 doppi falli per l'azzurro con sanguinoso il 2° sul 30-40 dopo che Shapovalov aveva vinto un gran scambio. Prima frazione al canadese

Primo set: Shapovalov si assicura il tie-break, 6-5

Jannik conferma con solidità il contro-break (5-5) e torna a spaventare Shapovalov portandosi 30-40 dopo un dritto anomalo in corridoio dell'avversario: seconda rischiosa ma vincente del canadese per andare ai vantaggi dove riesce ad avere la meglio

Primo set: contro-break Sinner, 5-4 per il canadese

Sinner tiene la battuta (rimontando dallo 0-30) e si porta lui sullo 0-30 sul servizio Shapovalov: prima vincente (15-30) e poi pazzesco scambio con Sinner che salva una palla corta perfetta dell'avversario costringendolo prima a venire a rete e poi beffato dal lob per il 15-40! Seconda di servizio e nastro azzurro che aiuta Sinner a rientrare nel set

Primo set: Reazione Sinner ma Shapovalov tiene il break, 5-2

L'azzurro torna a tenere saldamente il servizio (a 0) e per la prima volta porta l'avversario ai vantaggi sul suo servizio: attacco in controtempo e smash seguiti da prima vincente per tenere la battuta

Primo set: Break Shapovalov e confermato, 4-1!

È Sinner il primo a concedere punti sul suo servizio trovandosi a fronteggiare una palla break ul 30-40; il canadese spinge dalla risposta e con un bel dritto lungolinea beffa l'azzurro al primo break subito nel torneo. Shapovalov continua a non concedere quasi nulla e scappa sul 4-1!

Primo set: Shapovalov 2-1

Inizio on-serve: Shapovalov comincia la partita al servizio tenendolo a 0, stesso game anche per Jannik (1-1) replicato poi dal canadese. Zero punti concessi dal giocatore al servizio.

Sinner-Shapovalov: diretta tv e streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov, valida per il terzo turno degli US Open, ultimo Slam della stagione, è in programma sabato 30 agosto non prima delle ore 17 italiane, e sarà visibile in diretta su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212) e su Sky Spor Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

I precedenti tra Sinner e Shapovalov

L’unico precedente sul circuito maggiore tra i due risale agli Australian Open 2021, un’era geologica nel tennis, tanto che il nordamericano era la testa di serie numero 11 e l’azzurro non era compreso tra i 32 giocatori protetti dal seeding. La sfida si consumò al primo turno e ad imporsi, al termine di cinque set molto duri fisicamente, fu Denis Shapovalov, che ebbe la meglio con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4, mentre Sinner concluse praticamente sulle gambe, giocando da fermo nelle fasi conclusive. Quattro anni e mezzo dopo la situazione si è capovolta e di certo sarà tutta un'altra storia. 

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis