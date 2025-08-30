NEW YORK (Stati Uniti) - Questa volta Jannik Sinner ha dovuto rimboccarsi le maniche per avanzare agli ottavi di finale degli Us Open. Sull'Arthur Ashe Court il numero 1 azzurro ha rimontato un set di svantaggio per avere la meglio su Denis Shapovalov (numero 27 al mondo) per 5-7 , 6-4 , 6-3 , 6-3 dopo 3 ore e 11 minuti Prima frazione molto complicata per Jannik, 9 vincenti, 11 errori gratuiti e ben 4 doppi falli di cui 2 al 12° gioco fatali per perdere un set dove l'azzurro aveva rimontato sotto 5-3. Si conferma partita ostica per Jannik che, malgrado le grandi difficoltà con la prima di servizio, riesce a pareggiare il conto dei set ma ad inizio 3° subisce subito il break (3-0). Dopo aver rischiato il doppio-break arriva la reazione del campione: dal possibile 0-4 piazza un parziale di 6 game consecutivi per prendersi di forza il set per 6-3. Shapovalov accusa il colpo ed il parziale dell'azzurro sale a 9 giochi filati per portarsi 3-0 nel 4° mandare i titoli di coda . Al prossimo turno Sinner attende il vincente della sfida tra Tommy Paul e quel Alexander Bublik che sconfisse Jannik al torneo di Halle.

Game set and match Sinner!

Shapovalov tiene a 0 la battuta con Sinner già focalizzato sul suo turno per chiudere il match: il canadese ci prova portandosi a palla break sul 30-40! Seconda vincente di Jannik per andare ai vantaggi, prima e smash per il Match-Point e poi dritto vincente

Quarto set: Sinner 5-2

Shapovalov rischia il KO tecnico ma salva la palla break per restare in sia (4-2) ma dall'altra parte trova un muro: altro turno di battuta tenuto saldamente (a 0) dall'italiano che vede il traguardo sul 5-2

Quarto set: Sinner conduce 4-1

Il canadese esce dal tunnell tenendo ai vantaggi il servizio ma Jannik ormai è "on fire" e non concede più nulla nei suoi turni salendo al 69% di prime palle.

Quarto set: Shapovalov cede, break Sinner scappa 3-0!

Per la prima volta nel match è Jannik a partire al servizio tenendolo a 15. Il canadese non esce dal buco nero del terzo set e ai vantaggi cede per la quarta volta consecutiva la battuta. Jannik è padrone del match e non perdona per il 3-0!

Game 3rd set Sinner 6-3!

Jannik torna a tenere il servizio con fiducia, sfrutta il momeno di blackout dell'avversario e a 15 gli strappa per la terza volta il servizio per concludere un pazzsco parziale di 6 giochi consecutivi potandosi 2 set a 1-

Terzo set: Sinner la ribalta! Break e 4-3!

Con qualche brivido di troppo Sinner rimonta dallo 0-30 e rientra definitivamente nel set (3-3). Passaggio a vuoto di Shapovalov che si trova 0-40; annulla la prima con una bella volèe, la seconda con due bei dritti e anche la terza con il nastro che ferma il dritto anomalo di Jannik. Scambio rocambolesco se non clamoroso tra colpi imprevisti e salvataggi clamorosi che premiano Sinner per la quarta palla break....e doppio fallo (3° del game) per il break

Terzo set: Sinner annulla una palla break...e piazza il contro-break! 3-2

Sinner conferma il momento non semplice trovandosi a fronteggiare un'altra palla break sul 30-40 dopo un brutto errore di rovescio. Il canadese regala il punto del 40-40 e ai vantaggi Jannik riesce a chiudere per entrare nel set portandosi anche 0-30 sulla battuta dell'avversario. Si va ai vantaggi con Sinner costretto a cambiare una scarpa dopo la rottura di una stringa. Shapovalov pasticcia e rimedia: back rete salavato da un ace, doppio fallo salvato da un gran dritto lungolinea, dritto fuori...e rovescio fuori per il contro-break di Jannik!

Terzo set: Break di Shapovalov e confermato, 3-0!

Shapovalov non subisce il contraccolpo del set perso: tiene il suo servizio e poi si porta sul 15-40 sul servizio Jannik! L'azzurro annulla la prima forzando l'avversario all'errore ma non la seconda tirando in rete il dritto. Il canadese conferma il buon momento e a 0 conferma il break per scappare sul 3-0!

Game 2nd set Sinner 6-4

L'azzurro mantiene il sangue freddo, gioca molto bene i primi due punti (30-0) e a 0 chiude la frazione pareggiando il conto dei set

Secondo set: Sinner 5-4

Con personalità Jannik conferma il break (5-3), Shapovalov soffre ancora nel suo turno ma a 30 riesce a restare in scia

Secondo set: Break Sinner! Conduce 4-3

Turno non semplice per Jannik costretto ai vantaggi ma con un bel dritto lungolinea si porta avanti e poi chiude (3-3). Scampato il pericolo Sinner mette pressione a Shapovalov portandosi 0-40: gli basta la prima forzando il rovescio in rete all'avversario e c'è il break!

Secondo set: Shapovalov 3-2

Buon turno di battuta di Jannik (a 15), meglio quello del canadese a 0.

Secondo set: Shapovalov 2-1

Canadese inizia al servizio tenendolo a 15, Sinner a 30 e porta ai vantaggi l'avversario al game successivo: due solide prime tolgono le castagne dal fuoco per Denis

Game 1st Set Shapovalov 7-5

Turno di battuta condizionato da 2 doppi falli per l'azzurro con sanguinoso il 2° sul 30-40 dopo che Shapovalov aveva vinto un gran scambio. Prima frazione al canadese

Primo set: Shapovalov si assicura il tie-break, 6-5

Jannik conferma con solidità il contro-break (5-5) e torna a spaventare Shapovalov portandosi 30-40 dopo un dritto anomalo in corridoio dell'avversario: seconda rischiosa ma vincente del canadese per andare ai vantaggi dove riesce ad avere la meglio

Primo set: contro-break Sinner, 5-4 per il canadese

Sinner tiene la battuta (rimontando dallo 0-30) e si porta lui sullo 0-30 sul servizio Shapovalov: prima vincente (15-30) e poi pazzesco scambio con Sinner che salva una palla corta perfetta dell'avversario costringendolo prima a venire a rete e poi beffato dal lob per il 15-40! Seconda di servizio e nastro azzurro che aiuta Sinner a rientrare nel set

Primo set: Reazione Sinner ma Shapovalov tiene il break, 5-2

L'azzurro torna a tenere saldamente il servizio (a 0) e per la prima volta porta l'avversario ai vantaggi sul suo servizio: attacco in controtempo e smash seguiti da prima vincente per tenere la battuta

Primo set: Break Shapovalov e confermato, 4-1!

È Sinner il primo a concedere punti sul suo servizio trovandosi a fronteggiare una palla break ul 30-40; il canadese spinge dalla risposta e con un bel dritto lungolinea beffa l'azzurro al primo break subito nel torneo. Shapovalov continua a non concedere quasi nulla e scappa sul 4-1!

Primo set: Shapovalov 2-1

Inizio on-serve: Shapovalov comincia la partita al servizio tenendolo a 0, stesso game anche per Jannik (1-1) replicato poi dal canadese. Zero punti concessi dal giocatore al servizio.

Sinner-Shapovalov: diretta tv e streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov, valida per il terzo turno degli US Open, ultimo Slam della stagione, è in programma sabato 30 agosto non prima delle ore 17 italiane, e sarà visibile in diretta su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212) e su Sky Spor Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

I precedenti tra Sinner e Shapovalov

L’unico precedente sul circuito maggiore tra i due risale agli Australian Open 2021, un’era geologica nel tennis, tanto che il nordamericano era la testa di serie numero 11 e l’azzurro non era compreso tra i 32 giocatori protetti dal seeding. La sfida si consumò al primo turno e ad imporsi, al termine di cinque set molto duri fisicamente, fu Denis Shapovalov, che ebbe la meglio con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4, mentre Sinner concluse praticamente sulle gambe, giocando da fermo nelle fasi conclusive. Quattro anni e mezzo dopo la situazione si è capovolta e di certo sarà tutta un'altra storia.

