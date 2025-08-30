Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

E Darderi s’inchina a re Carlos Alcaraz

Lo spagnolo prosegue la marcia US Open senza perdere un set: brividi per un fastidio al ginocchio, poi passato
Gianluca Strocchi
1 min
E Darderi s’inchina a re Carlos Alcaraz© EPA

Non dimenticherà tanto facilmente la sua prima volta sull’Arthur Ashe e gli applausi del pubblico Luciano Darderi. Anche se non è riuscito ad arrestare la corsa di un Carlos Alcaraz presentatosi a New York con la ferma intenzione di riprendersi il trono mondiale, proprio dove tre anni fa con il primo trionfo Major si era accomodato, con tanto di record di precocità. Il 23enne di Villa Gesell, per la prima volta al 3° turno nella

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte