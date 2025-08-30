E Darderi s’inchina a re Carlos Alcaraz

Non dimenticherà tanto facilmente la sua prima volta sull’Arthur Ashe e gli applausi del pubblico Luciano Darderi. Anche se non è riuscito ad arrestare la corsa di un Carlos Alcaraz presentatosi a New York con la ferma intenzione di riprendersi il trono mondiale, proprio dove tre anni fa con il primo trionfo Major si era accomodato, con tanto di record di precocità. Il 23enne di Villa Gesell, per la prima volta al 3° turno nella