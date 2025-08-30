US Open, Djokovic e Fritz avanti. Lacrime Shelton, fuori anche Tiafoe  

NEW YORK (STATI UNITI D'MERICA) - Entrano nel vivo gli US Open, quarto e ultimo Slam della stagione tennistica. Novak Djokovic e Taylor Fritz avanzano agli ottavi di finale mentre un problema alla spalla sinistra frena Ben Shelton, uscito dal campo in lacrime. Oggi torna in campo Jannik Sinner, contro Denis Shapovalov , intorno alle 19. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli . Nole, nonostante qualche problema alla parte bassa della schiena, esce indenne, in quattro set, da un match piuttosto combattuto con Cameron Norrie . 6-4 6-7 (4) 6-2 6-3, in due ore e 49 minuti di gioco, il punteggio in favore della testa di serie numero 7, che al prossimo turno eviterà Frances Tiafoe . Lo statunitense è infatti andato ko a sorpresa contro Jan-Lennard Struff : 6-4 6-3 7-6 (7) lo score per il tedesco, numero 144 Atp, proveniente dalle qualificazioni che è entrato per la prima volta in carriera nei migliori 16 a Flushing Meadows.

Fritz ok, Shelton eliminato e in lacrime

In un match dominato dai servizi, invece, Fritz supera lo svizzero Jerome Kym: il finalista della passata edizione è riuscito a venire a capo del 22enne, anche lui promosso dalle qualificazioni, in quattro set, con il punteggio di 7-6 (3) 6-7 (9) 6-4 6-4. La quarta forza del seeding al prossimo turno avrà dall'altra parte della rete Tomas Machac, che ha fatto fuori in tre set il qualificato francese Ugo Blanchet. I problemi fisici fermano invece Shelton, uscito dal campo addirittura in lacrime. Fresco del trionfo nel Masters 1000 di Toronto, il 22enne di Atlanta è costretto ad alzare bandiera bianca contro Adrien Mannarino dopo quattro set per un problema alla spalla sinistra. Il 37enne francese approfitta del forfait dell'americano per centrare per la prima volta gli ottavi di finale agli US Open. L'ex numero 17 del mondo incontrerà Jiri Lehecka. Il ceco, testa di serie numero 20, ha eliminato con un triplo 6-4 il belga Raphael Collignon.

US Open, i risultati del tabellone femminile

Al femminile prosegue la difesa del titolo di Aryna Sabalenka. La testa di serie numero 1 ha piegato in due combattuti set la canadese Leylah Fernandez (6-3 7-6). Oltre a Shelton e Tiafoe, gli Stati Uniti hanno perso anche Emma Navarro, andata ko in rimonta contro la ceca Barbora Krejcikova (4-6 6-4 6-4).

