Musetti, prima volta agli ottavi dello US Open: Cobolli si ritira al terzo set

È Lorenzo Musetti ad aggiudicarsi il derby contro Flavio Cobolli, valido per il terzo turno dello Us Open. Sul cemento dell'Armstrong, il numero 10 al mondo si impone in 3 set dopo il ritiro del numero 25 Atp con il finale di 6-3, 6-2, 2-0. Uno score che segue il successo su David Goffin e che consente inoltre all'azzurro di raggiungere per la prima volta in carriera gli ottavi del Major newyorkese dopo gli ottavi conquistati a Wimbledon 2024 e Roland Garros 2025 (dove venne poi eliminato in semifinale in entrambe le occasioni).