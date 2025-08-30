Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Musetti, prima volta agli ottavi dello US Open: Cobolli si ritira al terzo set

Il numero 10 al mondo si aggiudica la sfida contro l'azzurro numero 25 superando il terzo turno del Major newyorkese
2 min
musettiUs OpenCobolli
Musetti, prima volta agli ottavi dello US Open: Cobolli si ritira al terzo set © EPA

È Lorenzo Musetti ad aggiudicarsi il derby contro Flavio Cobolli, valido per il terzo turno dello Us Open. Sul cemento dell'Armstrong, il numero 10 al mondo si impone in 3 set dopo il ritiro del numero 25 Atp con il finale di 6-3, 6-2, 2-0. Uno score che segue il successo su David Goffin e che consente inoltre all'azzurro di raggiungere per la prima volta in carriera gli ottavi del Major newyorkese dopo gli ottavi conquistati a Wimbledon 2024 e Roland Garros 2025 (dove venne poi eliminato in semifinale in entrambe le occasioni).

Musetti: il prossimo avversario

Agli ottavi, Musetti affronterà il vincitore del match tra Jaume Munar e Zizou Bergs, attesi nella serata italiana di sabato 30 agosto sul campo 17 del Flushing Meadows. L'azzurro ha uno svantaggio di 2-1 nel bilancio dei precedenti con lo spagnolo, mentre vanta un successo contro il belga nell'unico precedente. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis