"Mai un fallo così, invece qui..", poi esulta sul break di Sinner: Shapovalov perde il controllo

Il numero 26 Atp cede alla pressione nel corso del match contro il campione in carica allo Us Open
2 min
ShapovalovsinnerUs Open
"Mai un fallo così, invece qui..", poi esulta sul break di Sinner: Shapovalov perde il controllo

Incontro a nervi tesi sul cemento dell'Arthur Ashe, dove Denis Shapovalov ha costretto Jannik Sinner a recuperare lo svantaggio di 7-5 al primo set. Il numero 26 Atp ha poi perso terreno venendo raggiunto al secondo parziale per 6-4, per poi subire la rimonta del campione in carica allo Us Open per 6-3. Un punteggio che ha messo a dura prova i nervi del canadese, che ha poi ceduto alla pressione lasciandosi andare a un'esultanza ironica che non è passata inosservata. 

Cosa è successo

È il terzo set dell'incontro valido per l'accesso agli ottavi dello Slam newyorkese, che Shapovalov - già reduce dal successo su Valentin Royer - si lascia andare a una reazione stizzita che ha visto il canadese esultare ironicamente verso il proprio angolo dopo avere subito il break a causa del doppio fallo commesso al 7° gioco. Una reazione che è seguita alla protesta con il giudice nel 1º set, quando al numero 26 Atp è stato contestato il fallo di piede al momento del servizio: "Non ho commesso nemmeno un foot fault finora. Vengo qui e mi danno un foot fault. Voglio vedere il replay". Questa la replica del giudice di sedia: "Denis, era il piede destro". "Certo che lo era", ha ribattuto il canadese.

