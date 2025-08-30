Sinner dopo Shapovalov: "Diventa sempre più dura fisicamente e mentalmente. Il pubblico..."

NEW YORK (Stati Uniti) - Jannik Sinner per la quinta volta consecutiva accede agli ottavi di finale degli Us Open dopo un sudata vittoria contro Denis Shapovalov . Il numero 1 del mondo ha rimontato un set di svantaggio per domare il canadese in quattro set, le sue parole nel post-partita: "Sono molto contento di essere riuscito a portare a casa questa partita molto difficile, il pubblico mi ha dato la spinta. È stata una grande settimana, ora voglio pensare alla prossima partita che sarà dura comunque vada. L'energia del pubblico mi ha sostenuto? Non devo dire nulla su quello che il pubblico può fare per me, è sempre straordinario riuscire a giocare qui, è un grande privilegio, e in questa città è ancora più bello".

Sulla seconda settimana

"La seconda settimana è completamente diversa. Vedrete meno gente dietro le quinte. È un ottimo segno che sono ancora qui. Non vedo l'ora che arrivi il prossimo incontro. Sta diventando sempre più dura, fisicamente e mentalmente, è tutto diverso. Sono molto felice di essere di nuovo nella seconda settimana. È un posto speciale per me da molti anni. La prima volta che ho giocato il tabellone principale di uno Slam è stato qui. E ho vinto l'anno scorso. È un posto fantastico. Vediamo cosa succederà. Ovviamente sono molto, molto felice".