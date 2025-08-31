Sorpresa Zverev: eliminato al 3° turno degli US Open

NEW YORK (Stati Uniti) - Colpo di scena agli Us Open! Il numero tre al mondo Alexander Zverev è stato eliminato al terzo turno dopo aver perso in quattro set contro il canadese Felix Auger-Aliassime (numero 25 al mondo), il tedesco sarebbe potuto essere l'avversario di Sinner in semifinale. Zverev, finalista degli US Open 2020, ha vinto il primo set e ha avuto un set point nel secondo, ma ha perso terreno e Auger-Aliassime ha vinto 4-6, 7-6 (7), 6-4, 6-4 in 3 ore e 48 minuti. È la prima volta dal 2018 che Zverev non riesce a raggiungere la seconda settimana a New York. Il mese scorso ha subito la sua eliminazione più precoce in sei anni da un torneo del Grande Slam a Wimbledon, dopo aver perso al primo turno.

La soddisfazione di Auger-Aliassime: "È una bella sensazione. Vengo qui dal 2018. Sono ancora giovane, sono passati alcuni anni, ma sto facendo progressi. Il torneo non è ancora finito, il lavoro non è completato, ma questo significa molto per me". Il canadese avanza al agli ottavi dove affronterà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 15, che ha impiegato cinque set per battere Coleman Wong

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Tennis