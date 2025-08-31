Sinner, Bublik sogna un altro scherzetto. E avvisa gli US Open: “Spero solo di non…”

Sulla sfida contro Sinner

- Per la terza volta in stagioneaffronterà, questa volta agli ottavi di finale degli Us Open. Il tenista kazako numero 23 al mondo ha eliminato il numero 14 degli Stati Unitiin una partita emozionante giocata in tarda serata, vincendo in cinque set dopo 3 ore e 40 minuti. Nell'ultimo scontro diretto, avvenuto sull'erba di Halle, Bublik riuscì a battere il numero 1 al mondo ma è conscio che sul cemento sarà un'altra storia: "Non so nemmeno io come mai il mio servizio stia funzionando così bene. Quello che so è che di break ne subirò probabilmente almeno un paio contro Sinner. Sto giocano bene e onestamente qualche rischio al servizio l'ho corso. Ma mi sono detto, speriamo che non sia questa la prima volta in cui lo perdo... Un altro colpo che ha funzionato molto bene guardando le statistiche è la palla corta (28 vincenti su 38 tentativi, ndr) e del resto anche questo, come la battuta, è parte integrante del mio tennis. Sta funzionando molto bene anche se all'inizio del match non mi sentivo così a mio agio sul campo".

"Sarà dura, molto dura. Non sono ancora riuscito a batterlo sulla distanza dei cinque set, ma proverò a recuperare al meglio dopo questa partita e vedremo cosa accadrà. Cercherò di sfruttare le mie chance, sperando di non giocare alle 11 di mattina..."