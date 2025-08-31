Medvedev, dopo la sfuriata arriva la rottura con il coach: "Ho dato tutto"

Daniil Medvedev e Gilles Cervara si separano. Come annunciato dal coach francese sui propri profili social, la collaborazione con l'ex numero 1 al mondo si conclude dopo 8 anni. L'annuncio segue una delle più eclatanti sfuriate in campo del russo , nel corso del match valido per il primo turno dello Us Open, poi perso contro Benjamin Bonzi , ha interrotto la partita per 6 minuti. La sfuriata arricchisce inoltre l'infelice repertorio di contestazioni in una stagione compromessa da una irrisolta crisi di risultati. Sotto la guida di Cervara, Medvdev ha trionfato al Flushing Meadows nel 2021, raggiunto la vetta del ranking l'anno successivo e conquistato 1 Atp Finals e 6 Masters 1000. Il bilancio complessivo riporta 20 titoli e 4 finali Slam.

Cervara: "Ho dato tutto"

Questo il messaggio dell'allenatore: "La nostra fantastica avventura di otto stagioni sta per concludersi. Sono grato e felice per tutte le cose e le esperienze meravigliose che abbiamo potuto vivere insieme in campo in questi otto anni. Tutto ciò rimarrà impresso nella mia memoria per sempre. Ti ringrazio per la tua fiducia. Ho dato tutto, ogni secondo, per i nostri obiettivi comuni. Mi è piaciuto allenarti, supportarti (anche nei momenti difficili) e trovare soluzioni con te e il team per permetterti di dare il massimo".