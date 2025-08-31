Alcaraz troppo forte, Rinderknech ko: chi sfiderà Carlos ai quarti dello US Open

Alcaraz batte Rinderknech e vola ai quarti

Alcaraz, dopo un primo set molto equilibrato, prende il largo nei successivi parziali conquistando i quarti di finale in tre set 7-6, 6-3, 6-4 e regalando colpi di forza e spettacolo. A New York, dove lo spagnolo ha come principale obiettivo oltre a vincere il torneo anche quello di lanciare la sfida al posto da numero 1 del ranking di Jannik Sinner, Alcaraz dà anche spettacolo insieme alla sua consueta prova di forza. Nel primo set contro Rinderknech lo spagnolo tira fuori il coniglio dal cilindro con un colpo dietro la schiena che lascia di stucco avversario e pubblico. Il tutto in un set, il primo molto combattuto, dove dopo dodici game senza palle break, il n.2 del mondo mette il turbo nel tiebreak e conquista il vantaggio in un ottavo di finale inizialmente molto equilibrato. Nel secondo e terzo set Alcaraz prende il totale controllo della partita volando ai quarti e dove ad attenderlo troverà il ceco Lehecka (2-1 i precedenti a favore di Carlitos).

Errani e Paolini agli ottavi nel torneo di doppio

Prosegue spedita la corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio dello US Open, in corso sul cemento di Flushing Meadows. Le azzurre, seconde favorite del seeding (ma prime nella Race to the WTA Finals davanti a Townsend e Siniakova) e semifinaliste a Cincinnati alla vigilia dello Slam statunitense, dopo il successo in due set all'esordio sulla coppia franco-tedesca Boisson/Maria, hanno sconfitto al secondo turno per 6-4 6-1, in appena un'ora e due minuti di partita, le statunitensi McCartney Kessler e Peyton Stearns. "Oggi abbiamo giocato proprio bene. Ci piace molto giocare il doppio insieme e grazie a tutti quelli che hanno fatto il tifo per noi - ha commentato a caldo una Jasmine Paolini davvero soddisfatta -. Siamo molto amiche dentro e fuori dal campo - ha aggiunto Sara Errani -. L'altra settimana durante il torneo di doppio misto per una volta è stata Jas a fare il tifo per me in tribuna visto che di solito sono io a sostenerla quando gioca in singolare. Favorite per il titolo? Non lo so, però proveremo a fare del nostro meglio".