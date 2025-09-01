US Open 2025: oltre 60 tennisti in campo con Lotto Sport Italia

Trevignano (TV), 25 agosto 2025 – Oltre 60 tennisti, più di 20 Paesi rappresentati e un solo grande palcoscenico: quello degli US Open . Sono questi i numeri con cui Lotto Sport Italia, tra le principali aziende dello sport italiano, si presenta all’ultimo Slam della stagione, confermandosi partner tecnico di riferimento al fianco dei campioni del circuito, portando stile, tradizione e innovazione sul cemento newyorkese. Nella 145ª edizione degli US Open, Lotto Sport Italia conferma la sua presenza accanto a un numeroso team di atleti, impegnati tra qualificazioni e main draw, sia nelle competizioni maschili che femminili del torneo principale e del torneo junior. Da sempre Lotto rivolge grande attenzione ai giovani talenti accompagnandoli in ogni passo del loro percorso, fino a raggiungere i massimi livelli del tennis internazionale. Ne è testimonianza il gruppo di 15 promesse pronte a calcare i campi degli US Open Junior, e lo dimostrano anche atleti come Adam Walton, Antonia Ruzic e Darja Semenistaja che, dopo essere stati supportati da Lotto nel loro percorso da junior, oggi scendono in campo nel main draw del Grande Slam indossando con orgoglio la losanga.

Tra i protagonisti della squadra Lotto a New York, il francese Benjamin Bonzi, oggi numero 51 del ranking mondiale, dopo una scalata di 15 posizioni nell’ultimo mese, e già protagonista a Flushing Meadows con la vittoria contro Daniil Medvedev, ex numero 1 al mondo. A rappresentare il tennis femminile c’è la russa Kamilla Rakhimova, stabilmente nella top 100 sia in singolare che in doppio e reduce da una prestigiosa vittoria a Wimbledon contro Jasmine Paolini. Tra i giovani talenti emergenti, figura il rumeno Yannick Alexandrescou, diciassettenne numero 8 del ranking ITF e già vincitore di quattro titoli nel 2025. Tra i grandi interpreti del doppio, invece, la coppia formata da Henry Patten e Harri Heliovaara, attuali numero 5 del ranking mondiale e vincitori dell’Australian Open 2025, e Julian Cash, numero 2 del mondo, che insieme al connazionale Glasspool ha già conquistato sei titoli nel corso della stagione, tra cui Wimbledon e Toronto, assicurandosi con largo anticipo un posto alle Nitto ATP Finals di Torino.

Gli outfit che Lotto porta a Flushing Meadows sono il risultato di un connubio perfetto tra estetica e funzionalità: linee moderne e minimali, pensate per esprimere un’identità stilistica chiara e riconoscibile, si uniscono a tecnologie, design e materiali innovativi, capaci di garantire prestazioni di altissimo livello. Ogni capo e ogni calzatura sono progettati per offrire leggerezza, traspirabilità, supporto e libertà di movimento, caratteristiche fondamentali per affrontare un torneo lungo e impegnativo come lo US Open, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Con una squadra internazionale che si compone in totale di più di 200 atleti provenienti da oltre 50 Paesi, Lotto si conferma uno dei marchi di riferimento nel panorama del tennis globale, capace di unire ricerca, design e passione.