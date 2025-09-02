Alcaraz Speedy Gonzalez: è una vita a suon di record  

Addentrarsi nel campo dei record di Carlitos è un’impresa a rischio, c’è sempre la possibilità di calpestarne uno, sottovalutandone l’importanza, o peggio, per semplice dimenticanza, e ritrovarsi trafitto dalle mail dei suoi tifosi, che sono tanti anche dalle nostre parti, e preparatissimi, pronti a farti saltare in aria per la “grezza vulgaris” appena data alle stampe. Sulle pagine a lui dedicate dal Guinness, vengono celebrati ormai buona parte dei record di gioventù da che il tennis s’è fatto Open. Mi sono sempre chiesto che effetto gli faccia, il comporsi di queste pagine di Storia che lo riguardano così da vicino. Forse Alcaraz non è tipo da dargli troppo peso, se ho capito qualcosa della sua indole, più esposta, mi sembra, ai piaceri del momento, al gusto di un bel colpo appena eseguito, e all’applauso entusiasta del pubblico, quello sì il godimento più puro del suo essere tennista. Non mi dette l’impressione, a dirla tutta, nemmeno di avvertire i gravami di una conquista così impegnativa e stressante come l’ascesa al soglio tennistico ad appena 19 anni, quando vinse il suo primo Slam (gli US Open, guarda caso) nel 2022. Il più giovane, anche in quel caso. E nemmeno di poco. Due anni prima di Sampras (21 anni), tre di Federer e Nadal (22), cinque di Djokovic (24). Al punto che valeva la pena chiedersi, a costo di sembrare in controtendenza con i peana che giungevano al nuovo “pibe de oro” da tutto l’orbe tennistico, se non fosse troppo presto per dotarlo di una corona da reuccio e affidargli il compito di guidare il nostro sport. Ma era una scelta obbligata, alla quale l’anno dopo si sarebbe agganciato Jannik Sinner , campione di continuità, finalmente in grado di tenere banco tra i grandi, risucchiando come in un vortice i molti che lo avevano sconfitto nei primi passi per le vie malsicure del Tour.

A braccetto con Jannik

Un percorso a due, per alcuni aspetti simile a quello tracciato dalle coppie più celebrate tra i campioni primigeni, da McEnroe e Borg, da Becker e Edberg, da Sampras e Agassi, e da Federer e Nadal di sicuro i più vicini, e non solo per i tempi, alla fioritura dei due “opposti che combaciano” nella versione tennistica dell’attuale decennio. Si è creato un dualismo di cui i SinAl hanno dovuto prendere felicemente atto, ritagliandosi un ruolo sempre più preciso all’interno della coppia. Di fatto continuando a fare ciò che meglio riesce a entrambi, giocare, il più delle volte alla grande, e vincere, spesso a mani basse. Così, anche l’ultimo record in ordine di tempo stabilito dallo spagnolo, proprio in questi US Open, continua a riguardare il settore dei primati di gioventù. Alcaraz è il più giovane ad aver raggiunto tredici quarti di finale nei tornei del Grand Slam. C’è riuscito, battendo Rinderknech, a 22 anni e 3 mesi (copio e incollo dal sito Atp, così sapete con chi prendervela nel caso vi siano errori), e precede signori del tennis quali Becker (22 anni e 9 mesi), Borg (22 e 11), Wilander (23 e 9 giorni), Djokovic (23 e 30 giorni) e Nadal (23 e 2 mesi). Record sui quali Carlitos non fa una piega. Così come non l’ha fatta sulla domanda che gli è stata posta dalla povera Mary Joe Fernandez da Santo Domingo, moglie di Tony Godsick, manager e amico di Federer, dopo il successo mattutino su Darderi («Lei che è spagnolo, le è pesato alzarsi presto per giocare il primo match alle 11,30?»), sulla quale da giorni la stampa spagnola infuria al grido di «Ma come si permette?». Il suo interesse, piuttosto, si è riversato tutto sugli applausi ricevuti dopo pochi game contro Rinderknech, per uno straordinario passante giocato dietro la schiena su un colpo ravvicinato del francese. Lì Alcaraz si è sciolto, blandendo il pubblico e chiamando la standing ovation

Il 2025 di Carlos ad oggi

Questo è il tennis che piace all’Alcaraz senza scalpo, che viene da una stagione con 59 vittorie e sei sconfitte, e già sei titoli conquistati (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Parigi, Queen’s e Cincinnati). I sei stop sono giunti contro Draper, Goffin, Rune, Lehecka, Djokovic e Sinner, e tre di questi gli US Open glieli propongono in questo finale di torneo. A cominciare da Lehecka (2-1 i testa a testa) che l’ha battuto sul cemento di Doha per poi perderci sull’erba del Queen’s, avversario nei quarti a New York. Poi il Djokovic in crescendo, che l’ha superato agli Australian Open dopo averlo battuto nella finale olimpica di Parigi, finita in lacrime per Carlitos. E Sinner, vincitore sull’erba di Wimbledon. Tre ostacoli duri, per un finale di torneo faticoso e imprevedibile. Forse ha ragione McEnroe quando dice che un Alcaraz al 100% probabilmente è imbattibile, ma se cala al 99% Sinner lo batte.