Sinner strapazza Bublik, rivincita da record: derby italiano con Musetti agli Us Open

NEW YORK (Stati Uniti) - Jannik Sinner domina Alexander Bublik (numero 23 al mondo) in un match senza storia, si qualifica per la terza volta in carriera ai quarti di finale degli US Open dove troverà Lorenzo Musetti in quello che sarà il primo derby in un quarto di finale slam di semre. Sull'Arthur Ashe Stadium va in scena un "no game" tra l'azzurro ed il tennista kazako: 6-1 , 6-1 , 6-1 in un'ora e 21 minuti (vittoria più rapida in carriera di Jannik in uno slam e seconda partita più rapida di questa edizione) con Jannik che è diventato il più giovane giocatore ad aver ottenuto 24 vittorie nei tornei del Grande Slam in una stagione dopo Rafael Nadal nel 2008. Sinner punta a diventare il quarto giocatore nell'Era Open a raggiungere la finale di tutti e quattro i tornei del Grande Slam nella stessa stagione, traguardo raggiunto in passato da Rod Laver (1969), Roger Federer (2006–07, 2009) e Novak Djokovic (2015, 2021, 2023). Inoltre il numero 1 al mondo punta ad essere il primo a trionfare per due anni di fila allo US Open dai tempi del quinquennio di dominio di Federer (2004-2008).

La partita

Bublik è sceso in campo senza aver perso un solo game al servizio in tre turni. Ma Sinner ha subito vinto i primi due game di risposta della partita e non si è più voltato indietro. Il numero uno del seeding ha strappato otto volte il servizio all'avversario (su 17 palle break guadagnate), affrontando solo una palla break. Il kazako ha provato a mettere in scena tutti i pezzi del suo repertorio ma nulla di ciò che ha provato contro Sinner ha funzionato arrivando, anche, ad eseguire un "servizio da sotto" nell'ultimo game della partita.

Il quattro volte campione dei tornei del Grande Slam è stato proattivo con la sua aggressività e allo stesso tempo costante, impedendo al suo avversario di prendere slancio. Bublik ha festeggiato quando è riuscito a tenere il servizio nel terzo set e non ha potuto fare a meno di uscire dal campo ridendo a testimonianza della supremazia dell'altoatesino. I numeri sono lo specchio della partita: 8 ace, 81% di punti con la prima di servizio, 24 vincenti a 13, 16 errori non forzati a 31 e 57% dei punti vinti in risposta (45/79) per un totale di 86 punti vinti contro 46.