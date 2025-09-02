“Incredibile, io non sono scarso ma…”: la frase rubata di Bublik che ha fatto ridere Sinner

"Sono molto contento. Grazie a tutti", ha detto a caldo Sinner al termine dell'incontro con Bublik . "Ci conosciamo bene; si è congratulato e mi ha augurato tutto il meglio", ha raccontato in merito al breve scambio di parole con il kazako all'uscita del campo. I microfoni hanno catturato Bublik dire "io non sono male, ma tu sei 'the goat'", il migliore di tutti i tempi. Un complimento che ha fatto aprire in un grande sorriso Sinner . In merito al prossimo incontro con Musetti , il numero uno al mondo ha commentato: "Il tennis italiano è in grande forma e Lorenzo è uno dei migliori. Da un punto di vista italiano è bello sapere che ci sarà un italiano in semifinale". Ad augurarsi lo scontro con Sinner era stato anche lo stesso Musetti , uscito vincente dall'incontro con lo spagnolo Jaume Munar . "Mi piacerebbe giocare di più contro Jannik", "perché a livello di ambizione vorrei provare a battere il numero uno al mondo", ha detto il tennista toscano prima della discesa in campo di Sinner . Musetti ha definito l'altoatesino "il giocatore migliore al mondo: un campione". Ma ha osservato "la pressione sarà soprattutto su di lui" e di questo il carrarino potrebbe trarre vantaggio nei quarti dello slam statunitense.

Le parole di Sinner

In conferenza stampa Jannik ha proseguito: "Io cerco solo di fare del mio meglio dal mio lato del campo. Dal mio punto di vista, provo semplicemente a dare il massimo, a fare il meglio che posso. A volte abbiamo giornate storte, in cui certe cose non funzionano. Alcuni giocatori possono avere dei problemi che voi non sapete. Noi proviamo a rendere questo sport il più interessante possibile. A tratti oggi sentivo di giocare un ottimo tennis, e sono riuscito a brekkarlo subito all’inizio, il che mi ha dato fiducia nel servizio e nel gioco da fondo campo. È stata una partita veloce, o comunque rapida. Ma dal mio punto di vista, va bene così. Ovviamente la gente viene qui per vedere grandi partite, belle battaglie, e non sempre è possibile. Ma sì, voglio dire… non so cosa abbia detto lui. Non so se è stato qui in conferenza, ma posso solo parlare dal mio punto di vista, e dire che da parte mia è stata una buona prestazione".

"Il tennis è imprevedibile"

Il campione altoatesino ha aggiunto: "Come ho detto, non dobbiamo dimenticare che ha giocato una partita di cinque set finita molto tardi, contro Tommy Paul, che è un giocatore diverso. Può capitare. Questo è lo sport. Ci sono giorni buoni e giorni meno buoni. Magari capita a me una giornata in cui non funziona niente, e perdo male. Non si sa mai cosa succederà. Questo sport è molto imprevedibile. Come ho detto, ho cercato di farlo muovere, di vedere come si spostava in campo, e di metterla un po’ più sul piano fisico. Oggi, a tratti, ho giocato un buon tennis. In certi momenti, lui mi ha regalato dei punti. Ho cercato solo di rimanere il più costante possibile, e penso che questa sia stata forse la chiave principale oggi".