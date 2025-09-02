L'elogio a Sinner e Alcaraz: "C'è una cosa che li rende impressionanti"

"Non è mai facile battere uno dei due migliori giocatori al mondo in questo momento". Così Arthur Rinderknech ha commentato la sconfitta contro Carlos Alcaraz agli ottavi degli Us Open. Il francese è stato battuto in tre set ma come si può intuire dal punteggio (7-6 6-3 6-4) ha giocato per lunghi tratti alla pari. Lo ha detto lui stesso al termine dell'incontro: "Ho cercato di formulare un piano, di darmi una possibilità: ho dato il massimo, ma il compito era particolarmente difficile. È stata una partita in cui ho perso tre set a zero, ma a tratti mi sentivo come se non fossi poi così lontano. Cercherò di imparare qualcosa per le prossime partite e di fare meglio". Rinderknech ha affrontato i primi tre giocatori del ranking Atp negli ultimi tre major: al Roland Garros aveva perso con Jannik Sinner, mentre a Wimbledon ha avuto la meglio su Alexander Zverev. "Mi sono divertito ad affrontare il numero uno, il numero due e il numero tre del mondo negli ultimi tre Slam, tutti sul Centre Court. È stata un'esperienza fantastica che ho apprezzato moltissimo. Non potrei chiedere di meglio quando si è appassionati di questo sport come me", ha dichiarato.
L'onnipotenza di Sinner e Alcaraz
Dopo un primo set quasi perfetto, Rinderknech ha commesso degli errori gratuiti proprio nel tie-break, che si sono rivelati decisivi. Questo è l'aspetto che differenzia maggiormente i campionissimi, su tutti Sinner e Alcaraz, dal resto del circuito: il fatto di salire di livello nei momenti importanti. Il francese ha detto a riguardo che "la cosa più difficile contro questi due ragazzi è che riescono a cambiare la direzione della palla anche se il loro avversario colpisce in maniera violenta e penetrante. È impressionante. A volte attaccavo con buoni colpi, con buone risposte, ma subito lui metteva la racchetta e spediva la palla nello spazio aperto, lasciandomi senza possibilità di raggiungerla. A meno che non volasse due metri più in là, non avevo possibilità di rispondere. Questa è la parte più difficile nel giocare contro questi ragazzi. Sembra che sappiano dove colpirai la palla prima ancora di colpirla. Anticipano sempre cosa succederà. A volte puoi spingerli al limite, ma quando conta davvero, è allora che giocano il loro tennis migliore". Qualche rimpianto per l'esito del primo set, ma Rinderknech rende merito all'avversario: "Oggi non ho giocato un buon tie-break, ma all'improvviso Carlos ha iniziato a essere più aggressivo, senza commettere errori, prime di servizio, rispondendo a tutto, ed è diventato ancora più duro", ha concluso.