L'elogio a Sinner e Alcaraz: "C'è una cosa che li rende impressionanti"

"Non è mai facile battere uno dei due migliori giocatori al mondo in questo momento". Così Arthur Rinderknech ha commentato la sconfitta contro Carlos Alcaraz agli ottavi degli Us Open. Il francese è stato battuto in tre set ma come si può intuire dal punteggio (7-6 6-3 6-4) ha giocato per lunghi tratti alla pari. Lo ha detto lui stesso al termine dell'incontro: "Ho cercato di formulare un piano, di darmi una possibilità: ho dato il massimo, ma il compito era particolarmente difficile. È stata una partita in cui ho perso tre set a zero, ma a tratti mi sentivo come se non fossi poi così lontano. Cercherò di imparare qualcosa per le prossime partite e di fare meglio". Rinderknech ha affrontato i primi tre giocatori del ranking Atp negli ultimi tre major: al Roland Garros aveva perso con Jannik Sinner, mentre a Wimbledon ha avuto la meglio su Alexander Zverev. "Mi sono divertito ad affrontare il numero uno, il numero due e il numero tre del mondo negli ultimi tre Slam, tutti sul Centre Court. È stata un'esperienza fantastica che ho apprezzato moltissimo. Non potrei chiedere di meglio quando si è appassionati di questo sport come me", ha dichiarato.