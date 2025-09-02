Alcaraz dominante: batte Lehecka in tre set e vola in semifinale, chi sfiderà Carlos

Carlos Alcaraz c'è. Al match vinto da Sinner contro Bublik per tre set a zero nella notte, il numero due spagnolo ha risposto 'presente', mettendo ko il numero 21 del ranking ATP Lehecka , lasciando a zero il suo avversario e portando a casa tre set su tre. Al termine di due ore di partita, il resoconto è 6-4, 6-2, 6-4 in favore di Alcaraz, che ottiene una vittoria decisamente meritata grazie alla quale potrà prendere parte alle semifinali degli US Open . Chi sfiderà Carlos? Il vincente della sfida tra lo statunitense Fritz e la leggenda del tennis Novak Djokovic , nel match che andrà in scena nella giornata di domani e che vedrà anche il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti , rispettivamente apice e fondo della Top 10 del ranking ATP.

Alcaraz domina: zero set persi e semifinali raggiunte

Il primo semifinalista dell'Us Open è Carlos Alcaraz, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento newyorkese di Flushing Meadows. Il tennista spagnolo, testa di serie numero 2, si è imposto nei quarti sul ceco Jiri Lehecka, 20esima forza del seeding. Carlos nel torneo americano non ha ancora perso un set, e proverà sicuramente a dar seguito ad una striscia positiva che potrebbe condurlo, di questo passo, alla finale degli US Open. Il match andato in scena tra il numero 21 del ranking ATP ed il tennista spagnolo, ha inevitabilmente fornito una risposta alla domanda relativa alle condizioni fisiche di Alcaraz. Il vincitore dell'incontro, infatti, aveva rimediato nell'incontro contro Darderi un fastidio al ginocchio che, come aveva già affermato lo spagnolo, non destava particolare preoccupazione. Per rassicurare definitivamente i suoi tifosi, Carlos ha deciso di dimostrarlo ancora una volta in campo - dopo la facile vittoria contro il francese Rinderknech - anche nella sfida contro Lehecka, agguantando una semifinale importantissima.

Il numero uno e la vittoria contro Lehecka

"Non penso a tornare numero uno al mondo, quando scendo in campo penso solo a vincere. Il n.1 è là, lo so, ma il presente è la partita e vedo di giocarla al meglio e di godermela". Così Carlos Alcaraz dopo la vittoria su Jiri Lehecka nei quarti di finale degli Us Open. Sorridente e rilassato, il campione spagnolo ha scherzato con l'intervistatore, rivelando che tra le cose che fa per per rilassarsi dopo le partite è rivedere insieme con i suoi fratelli i colpi migliori che ha messo a segno. Anche nella partita col ceco n.21 al mondo l'iberico non ha mancato di deliziare il pubblico, che l'ha molto applaudito al termine, con qualche colpo straordinario, sintomo di una condizione molto buona e risposta indiretta al travolgente cammino di Jannik Sinner dall'altra parte del tabellone. Poco sollecitato dal gioco di Lehecka, Alcaraz non ha però gigioneggiato, preferendo portare a casa il match con un atteggiamento lineare e quasi prudente. Il più grande rischio, lo spagnolo lo ha corso a metà del secondo set, quando si è trovato sotto 0-30, ma dopo averlo annullato ha ripreso in mano le redini, dando ogni tanto un saggio della sua classe per mettere ancora più in confusione un rivale privo, almeno oggi, di armi tali da impensierirlo.